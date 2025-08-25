BTG Pactual zera IOF de compras internacionais nos cartões de crédito e débito

Além do IOF zero, os cartões de crédito oferecem programa de pontos, cashback, acesso a mais de 1.000 salas VIP em aeroportos no mundo (BTG Pactual/Divulgação)
Repórter de mercados
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 16h19.
Última atualização em 25 de agosto de 2025 às 16h53.
Clientes do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) terão isenção automática da alíquota de 3,5% do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em compras internacionais realizadas com cartões de crédito e débito. O benefício é automático e não possui limite de valor.
O benefício passou a valer nesta segunda-feira, 25, para todos os cartões emitidos pelo banco, com exceção para os cartões vinculados à conta internacional.
Além do IOF zero, os cartões de crédito oferecem programa de pontos, cashback, acesso a mais de 1.000 salas VIP em aeroportos no mundo e pacotes de vantagens segmentados por perfil de cliente.
“Estamos sempre atentos às necessidades dos nossos clientes e às mudanças do mercado para oferecer benefícios e estabelecer parcerias que agreguem valor ao uso do cartão. A isenção do IOF é mais uma facilidade que criamos para aprimorar a experiência de quem viaja, trazendo mais tranquilidade e transparência na fatura”, afirma Marcelo Flora, sócio e head da Plataforma Digital do BTG Pactual, no material de divulgação da novidade.
O benefício estará disponível por tempo indeterminado, durante a vigência da campanha, mas o banco reforça que pode ser encerrado a qualquer momento.