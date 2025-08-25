BTG Pactual zera IOF de compras internacionais nos cartões de crédito e débito

Clientes do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) terão isenção automática da alíquota de 3,5% do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em compras internacionais realizadas com cartões de crédito e débito. O benefício é automático e não possui limite de valor.

O benefício passou a valer nesta segunda-feira, 25, para todos os cartões emitidos pelo banco, com exceção para os cartões vinculados à conta internacional.

Além do IOF zero, os cartões de crédito oferecem programa de pontos, cashback, acesso a mais de 1.000 salas VIP em aeroportos no mundo e pacotes de vantagens segmentados por perfil de cliente.

“Estamos sempre atentos às necessidades dos nossos clientes e às mudanças do mercado para oferecer benefícios e estabelecer parcerias que agreguem valor ao uso do cartão. A isenção do IOF é mais uma facilidade que criamos para aprimorar a experiência de quem viaja, trazendo mais tranquilidade e transparência na fatura”, afirma Marcelo Flora, sócio e head da Plataforma Digital do BTG Pactual, no material de divulgação da novidade.

O benefício estará disponível por tempo indeterminado, durante a vigência da campanha, mas o banco reforça que pode ser encerrado a qualquer momento.