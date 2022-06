BTG Pactual (BPAC11) vai sediar etapa final da Olimpíada Brasileira de Economia

O BTG Pactual (BPAC11) vai sediar a última etapa da Olimpíada Brasileira de Economia (OBECON).

O BTG Pactual vai sediar o evento junto com o Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), primeira faculdade orientada a projetos do Brasil.

A Olimpíada Brasileira de Economia é uma competição nacional que promove a educação financeira entre jovens estudantes de todo Brasil e classifica os melhores talentos para Olimpíada Internacional de Economia (International Economics Olympiad - IEO).

Sua primeira edição foi em 2018. Naquele ano foram indicados os cinco membros da Delegação Brasileira pioneira, que conquistaram o terceiro lugar no ranking geral da IEO, competindo com 14 outras Delegações de 12 outros países.

No ano seguinte, o BTG Pactual já havia patrocinado os estudantes brasileiros que ficaram em primeiro lugar no mundo na 2ª Olimpíada Internacional de Economia, realizada em São Petersburgo, na Rússia.

A final da OBECON será realizada entre os dias 3 e 5 de junho, nas sedes do BTG Pactual e do Inteli, em São Paulo.

Os cinco alunos com melhor desempenho vão compor a delegação brasileira que vai representar o país na etapa mundial da IEO, que será realizada em Xangai, China, pela instituição SKT Education.

No total, 45 alunos estão na final da Olimpíada. Eles serão divididos em grupos e terão os três dias de evento para resolver um business case.

As propostas serão avaliadas por uma banca e cada candidato vai receber uma nota individual com base em sua performance.

Para o BTG Pactual (BPAC11), olimpíadas de economia incentivam o aprofundamento no estudo

“As olimpíadas de conhecimento são muito importantes para estimular os alunos e incentivar o aprofundamento no estudo, principalmente em temas como matemática, ciências e economia. O evento ajuda a engajar e aproximar esses jovens do mercado profissional brasileiro, incentivando que eles contribuam cada vez mais para o desenvolvimento do país”, explicou Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Além do business case, o evento terá workshops e palestras divididos em seis painéis, entre eles:

Carreiras no Mercado Financeiro, com o Economista chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida; o sócio fundador da Constellation Investimentos e sócio da Fundação St. Paul’s, Florian Bartunek; o sócio da área de M&A do BTG Pactual, Bruno Amaral;

o sócio fundador da Investimentos e sócio da Fundação St. Paul’s, o sócio da área de M&A do BTG Pactual, Diversidade no Mercado Financeiro e meio Olímpico apresentado pela sócia e diretora de responsabilidade social e eventos do BTG Pactual com Martha Leonardis;

Educação, Liderança e Papel das Olimpíadas, que contará com a participação do CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti;

Além dos painéis, os finalistas também terão dois treinamentos, um sobre resolução de cases com uma consultoria estratégica internacional, e outro de capacitação com o time do BTG Pactual.

“Além da missão de formar a delegação brasileira que compete na etapa internacional, o nosso objetivo central é potencializar os talentos do Brasil e disseminar o conhecimento sobre economia, finanças, negócios e educação financeira para estudantes de ensino médio em todas as regiões”, afirma Raphael Zimmermann, líder da delegação brasileira em 2019.

Com os resultados nos últimos anos o time brasileiro conseguiu uma façanha inédita: se consagraram tricampeões mundiais, sendo o país mais premiado na competição internacional. Em março deste ano, o banco anunciou o novo patrocínio oferecendo novos recursos para a OBECON escalar e potencializar ainda mais jovens estudantes.

O BTG Pactual é o maior Banco de investimentos da América Latina e atua nos mercados de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth Management e Asset Management.