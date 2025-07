BTG Pactual (BPAC11) fecha com Too Seguros para entrar em seguro residencial

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) vai passar a oferecer seguro residencial em seu portfólio. O produto é fruto de uma parceria com a Too Seguros, uma empresa experiente nesse segmento. A proposta é ofertar um seguro "altamente personalizável", afirma o banco, e a contratação é totalmente digital, pelo aplicativo do BTG. "O foco é contemplar diferentes necessidades de cada cliente, em diferentes fases da vida", diz o texto de divulgação da novidade.

Nesse formato, a apólice pode ser modulada de acordo com necessidades individuais. O BTG promete coberturas adicionais e exclusivas como roubo de bicicletas, danos em eletrodomésticos das linhas branca e marrom, proteção contra alagamento e vendaval, pagamento de condomínio em caso de desemprego do morador, responsabilidade civil do empregador doméstico e até mesmo inspeção infantil — que avalia a segurança do local para crianças.

A versão básica inclui serviços essenciais já conhecidos pela maioria dos usuários, como incêndio, queda de raio e explosão, danos elétricos, com possibilidade de upgrades para mais assistências e coberturas.

“Com este seguro, combinamos uma oferta ampla de serviços com a possibilidade de personalização, para que o cliente tenha acesso a um produto que realmente atenda às suas expectativas. O lançamento está dentro da nossa proposta de ser um banco completo, que acompanha o cliente nas diferentes fases da vida, e que utiliza a tecnologia para oferecer soluções eficientes e seguras”, diz Gabriel Escabin, sócio do BTG Pactual”.

“O produto foi desenvolvido partindo de uma imersão no perfil e nas expectativas do cliente do BTG Pactual, que busca segurança aliada a um padrão elevado de serviços. É uma solução que alia tecnologia, conveniência e personalização, com coberturas que fogem do padrão do mercado e atendem a necessidades reais do cliente. Nosso objetivo é proporcionar tranquilidade e entregar uma experiência premium desde a contratação, passando pelo atendimento até a execução dos serviços”, destaca Tatiana Prates, CTO/COO da Too Seguros.

O novo seguro residencial já está disponível para contratação no aplicativo do BTG Pactual.