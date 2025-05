BTG Empresas lança Pix Parcelado para pessoas jurídicas

O BTG Pactual Empresas (do mesmo grupo de controle de Exame) acaba de lançar uma nova funcionalidade voltada ao público corporativo: o Pix Parcelado.

A ferramenta permite que empresas realizem pagamentos via Pix utilizando o limite do cartão de crédito, com a possibilidade de parcelar o valor — enquanto o recebedor continua recebendo o montante total de forma instantânea.

A novidade amplia a flexibilidade nas transações entre empresas, especialmente em um contexto no qual o pagamento à vista pode significar melhores condições comerciais. “Os descontos para pagamentos à vista são bastante frequentes em negócios entre empresas, com reduções que chegam a 10% do valor total”, explica Gabriel Motomura, sócio e co-head do BTG Pactual Empresas.

“Com essa funcionalidade, os clientes do BTG Pactual Empresas poderão realizar suas compras à vista, com o benefício do desconto, e pagar a prazo, utilizando recursos das vendas para garantir o estoque. É uma melhora tangível no capital de giro para nossos clientes.”

Ao optar pelo Pix como forma de pagamento, clientes PJ com cartão de crédito aprovado passam a visualizar automaticamente a opção de parcelamento no aplicativo do BTG Pactual Empresas, conforme o perfil de crédito de cada um. O valor da transação é então dividido na fatura do cartão, com incidência de juros.

Entre os principais benefícios destacados pelo banco estão a melhoria na gestão de fluxo de caixa, aumento do poder de negociação com fornecedores, liquidez imediata para quem recebe e a integração com o ecossistema já consolidado do Pix.

A funcionalidade passou por um período rigoroso de testes antes de ser disponibilizada a todos os clientes PJ elegíveis.