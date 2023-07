BTG Banking lança parcelamento de compras internacionais a partir de R$ 500

O BTG Banking, braço de serviços bancários do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) anunciou nesta terça-feira, 25, o parcelamento de compras internacionais. Dessa maneira, os clientes do banco podem dividir as compras feitas com o cartão de crédito do BTG no exterior ou em qualquer outra compra online, como sites de outros países, em moeda estrangeira. A taxa é a partir de 1,49% ao mês e parcelamento em até 24 vezes, válidos para compras a partir de R$ 500.

O serviço é válido para compras na fatura aberta, ou seja, é preciso fazer o parcelamento antes do fechamento da fatura onde a compra foi realizada, e a operação só pode ser feita uma vez para cada item. Após a contratação, o cliente não pode alterar ou cancelar o parcelamento caso a fatura tenha sido fechada. Mas pode optar por antecipar parcelas para a fatura em aberto, com desconto no valor dos juros.

“Com essa novidade nossos clientes poderão realizar a viagem dos sonhos ou fazer compras internacionais com mais tranquilidade. Além de já contar com acesso a Salas VIP LoungeKey, com mais de mil opções ao redor do mundo e IOF Especial, que garante 4,28% de cashback nas compras internacionais, estamos permitindo o parcelamento das compras feitas no exterior e de gastos no cartão de crédito em moeda estrangeira”, afirma Bruno Peuker, head do BTG Banking.

Como solicitar o parcelamento

Os interessados em solicitar o parcelamento das compras internacionais pelo cartão do BTG devem fazer diretamente no app do banco. É necessário acessar ‘parcelar compras’ no menu de cartões. As compras elegíveis estarão disponíveis para parcelamento. Na sequência, basta selecionar o número de parcelas desejado, conferir o valor final e confirmar.

A taxa a partir de 1,49% está disponível por tempo limitado e é possível conferir todos os detalhes no momento da simulação no app. As transações elegíveis estão sujeitas à aprovação do banco.