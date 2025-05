Brasileiros têm mais de R$ 9 bilhões esquecidos em bancos; veja como resgatar

Milhões de brasileiros ainda têm valores pendentes em contas bancárias inativas ou esquecidas, de acordo com um levantamento divulgado pelo Banco Central (BC) na terça-feira, 13. O total disponível é de R$ 9,13 bilhões, distribuídos entre pessoas físicas e jurídicas em todo o Brasil.

A maior parte desse montante — cerca de R$ 6,94 bilhões — está destinada a 42,1 milhões de pessoas físicas. As empresas, por sua vez, têm a receber aproximadamente R$ 2,19 bilhões, distribuídos entre mais de 4,3 milhões de CNPJs. Esses dados são relativos ao mês de março de 2025.

Desde que foi criado o Sistema de Valores a Receber (SVR), cerca de R$ 10 bilhões já foram devolvidos aos correntistas. Desse total, R$ 7,39 bilhões foram resgatados por quase 27 milhões de pessoas físicas, enquanto R$ 2,62 bilhões foram restituídos a cerca de 2,7 milhões de empresas.

A plataforma foi desenvolvida para facilitar o resgate de valores esquecidos em contas bancárias antigas, cobranças indevidas, cotas de consórcios não resgatadas, entre outros. A consulta e o pedido de resgates devem ser feitos exclusivamente pelo site oficial do programa.

Como consultar?

O procedimento é simples e não exige custos adicionais. Para verificar se há algum valor disponível, basta acessar o sistema de Valores a Receber, do Banco Central, e informar o número do CPF e a data de nascimento. Para as empresas, é necessário fornecer o CNPJ e a data de abertura. Também é possível conferir se pessoas falecidas têm valores disponíveis, informando os dados do falecido.

Como resgatar o dinheiro?

Os valores podem ser retirados diretamente com as instituições responsáveis ou por meio do sistema online. Para fazer isso, o usuário precisa ter uma conta Gov.br com nível prata ou ouro e a verificação em duas etapas ativada. O resgate é feito via Pix, utilizando uma chave cadastrada — não podendo ser uma chave aleatória.

O Banco Central destaca que não há taxas para realizar a consulta ou solicitar o resgate dos valores e alerta sobre a possibilidade de golpes. O único canal oficial para essa solicitação é o site do SVR.