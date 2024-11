Brasileiros sacam R$ 395 milhões em dinheiro esquecido em setembro

Os brasileiros sacaram R$ 395 milhões em valores "esquecidos" nos bancos em setembro, segundo o Banco Central. Foi o maior valor mensal retirado do Sistema de Valores a Receber (SVR) ao menos desde abril, conforme o boletim da autoridade monetária.

Em setembro, foi aprovado e sancionado o projeto que possibilitou que o governo recolha os recursos não sacados. Até o fim de setembro, contudo, ainda restavam R$ 8,53 bilhões em valores ainda parados nos bancos. Em agosto, esse montante era de R$ 8,59 bilhões. O prazo final para o resgate foi em 16 de outubro.

Valores ainda aguardam saque

Os recursos estão previstos como uma das compensações à desoneração da folha de pagamentos, mas o governo ainda não considera a quantia no orçamento deste ano devido a discordâncias do Banco Central sobre a contabilidade do "dinheiro esquecido".

Distribuição dos valores restantes

De acordo com a divulgação do Banco Central, pessoas físicas ainda têm R$ 6,64 bilhões para sacar, enquanto as empresas ainda podem retirar R$ 1,89 bilhão. A maior parte dos recursos está nos bancos (R$ 5,06 bilhões), seguido por administradoras de consórcio (R$ 2,273 bilhões). Além disso, 63,52% dos valores estão entre zero e R$ 10,00 e apenas 1,83% superam R$ 1.000.

A quantidade de recursos ainda disponíveis e os critérios para o resgate podem impactar a execução orçamentária e a arrecadação do governo nos próximos meses.