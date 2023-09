Brasileiros podem concorrer a jackpot de mais de R$ 4 bilhões em loteria dos Estados Unidos

Imagine acordar amanhã e ser bilionário? Isso pode ser possível caso acerte os seis números da famosa loteria Powerball dos Estados Unidos. O jogo acontece nesta quarta-feira, 27, e está com um jackpot acumulado de mais de US$ 835 milhões, ou cerca de R$ 4 bilhões.

O prêmio é o quarto maior da história do jogo e atingiu esse valor na segunda-feira, 25, depois que nenhum jogador acertou todos os seis números sorteados.

Para estrangeiros concorrerem, basta comprar bilhetes oficiais online do site TheLotter. Segundo as regras da Powerball, não há necessidade de ser cidadão ou residente americano para jogar e concorrer ao prêmio.

Portanto, os brasileiros que utilizam o serviço de bilhetes de loteria online da TheLotter participam dos sorteios com bilhetes oficiais, tendo a mesma chance de ganhar como qualquer outra pessoa que comprou seus bilhetes em uma loja física.

Como jogar o jackpot da Powerball? (Passo a passo)

Através do site TheLotter é possível jogar no Powerball, de onde estiver e a qualquer momento. Os bilhetes custam cerca de US$ 5 por linha e esse valor já inclui a comissão que o site cobra por seu serviço.

Veja como comprar:

Abra uma conta na TheLotter

Acesse a página da loteria Powerball

Escolha cinco números principais e um número adicional

Pressione o botão de jogar na parte inferior da tela

Pronto, sua compra já está confirmada

Qual a probabilidade de ganhar?

Em agosto, um único bilhete vendido na Flórida ganhou o jackpot de US$ 1,6 bilhões na Mega Millions. O prêmio foi o maior da história do jogo e o segundo maior no país. Já em novembro de 2022, um único bilhete da Powerball vendido na Califórnia ganhou US$ 2,04 bilhões - o maior jackpot de todos os tempos nos EUA.

O fato de serem bilhetes únicos não é meramente coincidência. Nos últimos anos, tanto a Powerball quanto a Mega Millions ajustaram suas fórmulas para piorar as chances de um jogador ganhar, ao mesmo tempo em que aumentavam os jackpots.

Para se ter ideia, a probabilidade de um titular da Powerball levar a bolada é de 1 em 292,2 milhões. Enquanto na Mega Millions, esse número é ainda pior: 1 em 302,6 milhões.

Há impostos sobre o prêmio

Apesar do valor continuar exorbitante, é necessário levar em consideração que há cobrança de impostos. Na prática, funciona da seguinte forma: o jogador pode escolher entre um pagamento de US$ 835 milhões distribuído em 30 parcelas anuais ou um montante fixo de US$ 390,4 milhões - geralmente, a escolha mais popular.

Esse pagamento único será tributado pelo imposto federal de 24%, em que o prêmio seria reduzido para US$ 296,7 milhões. Outro fator é que, dependendo do rendimento tributável do vencedor, ele poderá enfrentar uma taxa marginal federal de 37%, o que reduziria mais os seus ganhos para cerca de US$ 245,95 milhões.

Já no caso da opção parcelada, as parcelas anuais de cerca de US$ 27,83 milhões poderão cair para US$ 17,53 milhões, se a taxa marginal federal de 37% for aplicada.

Além disso, a quantia que o vencedor levará para casa também será determinada pelas políticas de seu estado. Alguns estados, como Nova York, tributam os ganhos da loteria em 10,9%, enquanto outros, como Texas, Flórida e Califórnia, têm impostos zerados.