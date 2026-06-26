Brasileiros gastam US$ 2,1 bilhões no exterior em maio

Os gastos de brasileiros em viagens internacionais somaram US$ 2,062 bilhões em maio, alta de 15,7% em relação aos US$ 1,782 bilhão registrados no mesmo mês de 2025, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 26, pelo Banco Central (BC).

No mesmo período, as receitas geradas pelos gastos de turistas estrangeiros no Brasil alcançaram US$ 786 milhões, avanço de 18,9% na comparação anual, ante US$ 661 milhões em maio do ano passado.

Com isso, as despesas líquidas com viagens internacionais — diferença entre os gastos de brasileiros no exterior e as receitas obtidas com turistas estrangeiros no país — totalizaram US$ 1,276 bilhão em maio, resultado 13,8% superior ao déficit de US$ 1,121 bilhão registrado no mesmo mês de 2025.

No Relatório de Política Monetária, o Banco Central mantém a projeção de que o déficit da conta de viagens alcance US$ 15 bilhões em 2026.