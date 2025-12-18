Brasileiro gasta até R$ 5 mil por ano com manutenção veicular

Ter um veículo traz consigo a comodidade, mas também responsabilidade de realizar a manutenção periódica do automóvel. Os gastos pesam no bolso, mas a ação é fundamental para a segurança de passageiros, motorista e pedestres. Visando entender esse universo, uma pesquisa da Webmotors revelou que o brasileiro gasta até R$ 5 mil por ano com revisão veicular.

Fabricantes e especialistas consultados pela pesquisa orientam que a manutenção seja feita a cada 10 mil quilômetros rodados ou a cada seis meses, além da checagem em momentos em que o veículo apresente qualquer comportamento atípico ou suspeito.

Nesse sentido, o estudo mostrou que os brasileiros mantêm uma rotina consistente de cuidados com seus veículos, seguindo ou até superando as recomendações: 30% realizam revisão pelo menos duas vezes ao ano, enquanto 26% fazem uma inspeção anual e 17% examinam o carro a cada quatro meses.

A regularidade nos cuidados aponta para uma prática positiva de manutenção entre os motoristas brasileiros: 30% dos entrevistados afirmam gastar, em média, entre R$ 2,5 mil e R$ 5 mil por ano com serviços de manutenção. Outros 18% investem de R$ 1,5 mil a R$ 2,5 mil, enquanto 17% desembolsam mais de R$ 5 mil anualmente.

Ainda assim, problemas inesperados podem surgir. Conforme a pesquisa, 54% dos motoristas levam o veículo para revisão ao perceberem ruídos ou comportamentos suspeitos. Outros fatores que motivam a visita à oficina incluem a proximidade de viagens (52%) e a necessidade de substituições específicas, como pneus, bateria ou óleo (47%).

Mariana Perez, CPO da Webmotors, destaca a importância da rotina de revisão de um veículo: “A manutenção preventiva é sempre mais econômica do que esperar um problema aparecer. Componentes como pneus, freios e sistema de arrefecimento sofrem desgaste natural e, quando revisados no tempo certo, garantem segurança e evitam reparos de alto custo. Planejar as revisões e acompanhar o manual do veículo faz toda a diferença na experiência de uso”.

A pesquisa entrevistou 500 brasileiros de todos os estados do país, incluindo mulheres e homens, com idade a partir dos 18 anos e de todas as classes sociais. Os dados do estudo foram levantados via plataforma de pesquisas online, no dia 27 de novembro de 2025.