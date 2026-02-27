Brasileiro está pagando menos suas dívidas, mostra estudo

Num cenário de juros altos, o estudo Indicador de Recuperação de Crédito do Consumidor da datatech Serasa Experian mostrou que o brasileiro está pagando menos suas dívidas. Dos débitos negativados em outubro de 2025, 53,7% foram pagos ou renegociados em até 60 dias após a negativação, ou seja, até dezembro. O número é o menor desde outubro de 2021.

Em comparação, o percentual representa uma redução de 4,2 pontos percentuais (p.p.) em relação a setembro de 2025 (57,9%) e de 4,5 p.p. na comparação com outubro de 2024 (58,2%). Em outubro de 2021, esse indicador foi de 50%.

Em contrapartida, dívidas de maior valor estão sendo as mais quitadas: na visão por valor das dívidas negativadas, os compromissos acima de R$ 10 mil apresentaram o maior percentual de pagamentos ou renegociações, com 66,7%. Já os débitos de até R$ 500 registraram 57,2% de recuperação.

Por tipo de credor

As pendências registradas junto às cooperativas apresentaram a maior taxa de recuperação no período, alcançando 70%. Em seguida, aparecem as dívidas com empresas de serviços essenciais — como água, luz e gás — reunidas na categoria “Utilities”, com 66,1%. Já os débitos com bancos e cartões de crédito tiveram índice de 61,8%.

Dívidas mais novas estão sendo pagas mais rapidamente. Considerando o tempo de atraso, as dívidas com até um ano de vencimento tiveram taxa de recuperação de 25,3%. Já aquelas com mais de um ano registraram índice menor, de 20,5%, sinalizando que as chances de regularização diminuem à medida que o débito envelhece.

Para a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, o resultado mostra como as famílias têm ajustado suas decisões de pagamento diante das restrições orçamentárias.

“Em um contexto de juros elevados e renda pressionada, os consumidores tendem a priorizar compromissos considerados essenciais ou que preservam o acesso ao crédito. Esse comportamento reflete a reorganização do orçamento familiar diante de restrições financeiras e da necessidade de equilibrar despesas correntes com dívidas já negativadas”, analisa.

Visão nacional

Por região, o Sul registrou o maior percentual de recuperação em outubro (57,8%), seguido pelo Nordeste (54,7%) e Sudeste (54,5%). Norte (48,6%) e Centro-Oeste (45,1%) completam o ranking.

No detalhamento por Unidades Federativas (UFs), o Ceará liderou com 66,1%, à frente do Rio de Janeiro (65,1%), Rio Grande do Sul (62,7%), Paraíba (58,6%) e Minas Gerais (57,7%). Na outra ponta, os menores índices foram observados no Distrito Federal (28,8%), Roraima (43,6%), Pernambuco (43,6%), Mato Grosso do Sul (45,2%) e Amapá (45,3%).

O Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian considera o número de dívidas incluídas no sistema de inadimplência em cada mês específico. A medida de até 60 dias para quitação dos compromissos financeiros deste indicador foi selecionada por refletir a régua comum utilizada pelas soluções de cobrança, mas esse tempo pode variar de acordo com cada credor.