Brasil tem o segundo iPhone 14 mais caro do mundo, a partir de R$ 7,6 mil

Em anúncio realizado no dia 7 de setembro, a Apple apresentou ao mundo os seus mais novos modelos de smartphones: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. No Brasil, os lançamentos serão vendidos a partir de R$ 7.599, o segundo preço mais caro de todo o mundo, atrás apenas da Turquia, onde as novidades serão encontradas a partir de R$ 9.554. Os dados são de uma pesquisa realizada pela HelloSafe Brasil, plataforma de comparação de seguros, divulgada nesta quinta-feira, 15.

O valor mais baixo está nos Estados Unidos, a partir de R$ 4.666. Comparando Turquia e Estados Unidos, a diferença de preço entre o iPhone 14 mais caro e o mais barato do mundo chega a ser de mais de 104%. Isso significa que seria possível comprar dois iPhones 14 nos Estados Unidos pelo preço de somente um na Turquia.

Preços dos modelos de iPhone 14 no Brasil

Modelo 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB iPhone 14 R$ 7.599 R$ 8.599 R$ 10.599 - iPhone 14 Plus R$ 8.599 R$ 9.599 R$ 11.599 - iPhone 14 Pro R$ 9.499 R$ 10.499 R$ 12.499 R$ 14.999 iPhone 14 Pro Max R$ 10.499 R$ 11.499 R$ 13.499 R$ 15.499

Fonte: HelloSafe Brasil

iPhone 14: R$ 4.887 é a diferença entre o mais caro e o mais barato do mundo

Entre os 36 países considerados no estudo da HelloSafe Brasil, os custos de um iPhone 14 são bem diferentes. De maneira geral, há uma tendência de preços mais baixos nos países da Ásia, enquanto no Brasil e em países europeus, predominam preços mais elevados. Veja a lista completa abaixo:

Posição País Preço em reais Preço na moeda original 1º Turquia R$ 9.554,12 33.599 TL 2º Brasil R$ 8.599,00 R$ 8.599,00 3º Suécia R$ 6.587,84 13 495 kr 4º Hungria R$ 6.583,51 509 990 Ft 5º Dinamarca R$ 6.500,92 9.299 kr 6º Polônia R$ 6.497,58 5 899 zł 7º República Tcheca R$ 6.358,48 29 990 Kč 8º Noruega R$ 6.330,31 kr 12 290 9º México R$ 6.235,23 $23,999 10º Finlândia R$ 6.077,75 1 169 € 11º Portugal R$ 6.077,75 1 169€ 12º Irlanda R$ 6.025,76 € 1.159 13º Itália R$ 6.025,76 € 1.159 14º Bélgica R$ 5.973,77 1 149 € 15º Países Baixos R$ 5.973,77 € 1.149 16º França R$ 5.973,77 1 149 € 17º Espanha R$ 5.921,77 1.139 € 18º Índia R$ 5.874,44 ₹89900‡ 19º Alemanha R$ 5.869,78 1 129 € 20º Áustria R$ 5.869,78 1.129 € 21º Filipinas R$ 5.821,72 ₱63,990 22º Luxemburgo R$ 5.773,81 1 111,02€ 23º Reino Unido R$ 5.751,66 £959 24º Suíça R$ 5.664,89 1 049 CHF 25º Nova Zelândia R$ 5.603,76 NZ$1,799 26º Austrália R$ 5.519,92 A$1,579 27º Singapura R$ 5.433,51 S$1,469 28º Malásia R$ 5.387,92 RM 4,699 29º Emirados Árabes R$ 5.368,73 AED 3,799 30º Tailândia R$ 5.233,41 ฿36,900 31º Coreia do Sul R$ 5.221,51 ₩1,400,000 32º China R$ 5.138,81 RMB 6,899 33º Hong-Kong R$ 5.092,34 HK$7,699 34º Canadá R$ 4.925,95 $1,249 35º Japão R$ 4.889,90 134,800円 36º Estados Unidos R$ 4.666,71 US$899

Fonte: HelloSafe Brasil

Preço do iPhone no Brasil subiu 322% em 12 anos

Desde que a marca começou a lançar modelos no Brasil, os preços vêm aumentando a cada ano. No estudo da HelloSafe Brasil, foram analisados os preços de lançamento dos modelos tradicionais com os menores valores disponíveis no ano em que foram lançados, desde o iPhone 4, em 2010, até o mais novo iPhone 14, em setembro deste ano. O resultado é uma variação de 322% no preço do iPhone 4, em 2010 (R$ 1.799), para o iPhone 14, em 2022 (R$ 7.599).

Um caso emblemático é o dos modelos iPhone 8 e iPhone X, nos anos de 2017 e 2018 - o preço saltou de R$ 3.999 no lançamento daquele para R$ 6.999 no lançamento deste. Outro exemplo notável é o do iPhone SE no Brasil - lançada também em 2022, a terceira geração do modelo (R$ 4.799 com capacidade de 128 GB) chega a ser mais cara aqui do que o novo iPhone 14 (R$ 4.666 com capacidade de 256 GB) nos Estados Unidos.

Fonte: HelloSafe Brasil

Por que o iPhone 14 é tão caro no Brasil?

Depois de alguns anos na primeira posição, em 2022, o Brasil perdeu a liderança de iPhone mais caro do planeta, apesar de ainda apresentar um preço bastante elevado para o item em relação a outros países.

De acordo com o levantamento da HelloSafe, ao analisar a atual situação econômica brasileira, o custo elevado dos produtos da Apple no país podem ser explicados pelos altos impostos e pelo câmbio.

Impostos

Aproximadamente 40% do preço de um iPhone é composto por impostos cobrados nacionalmente. A porcentagem estimada é definida de acordo com o tipo de taxa tributária em questão:

Tipo de Taxa Tributária Percentual Impostos Federais 8,37% Impostos de Importação 14,78% Impostos Estaduais 17%

Câmbio

A alta do dólar também é um fator a ser considerado, ainda mais quando se trata de produtos importados. Há alguns anos, o dólar está em uma crescente e, desde 2020, mantém o seu preço em alta. Em paralelo, nos últimos anos, o real viveu uma desvalorização de mais de 40%. Esse histórico acabou levando a um aumento nos preços de produtos importados como um todo, o que explica, em parte, os custos altos dos produtos da Apple.

Os preços utilizados para a pesquisa da HelloSafe Brasil foram coletados do site oficial da Apple nos respectivos países. Os valores foram convertidos diretamente em real no dia 14 de setembro de 2022. Até a data, a cotação do dólar americano era de R$ 5,19. Constam na pesquisa os países que já têm os preços definidos para o iPhone 14 até a data de publicação do estudo.

