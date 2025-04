Bradesco e TJ-SP vão leiloar mais de 100 imóveis, veículos e bens de luxo; veja como participar

O Bradesco e o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) realizarão leilões com um total de 50 lotes distribuídos por diversos estados em parceria com a Leilão VIP, com descontos que podem alcançar até 81%.

A iniciativa faz parte do programa da Leilão VIP, que oferece imóveis, veículos, equipamentos e até ativos empresariais com preços abaixo dos praticados no mercado, com possibilidade de financiamento direto pela plataforma da empresa.

Como o leilão do Bradesco vai funcionar?

29 de abril, às 10h – Serão leiloados 25 lotes com abatimentos expressivos, em estados como Bahia, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Tocantins.

– Serão leiloados 25 lotes com abatimentos expressivos, em estados como Bahia, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Tocantins. 5 de maio, às 10h – Outros 25 lotes estarão disponíveis em locais como Alagoas, Maranhão, Rondônia e Sergipe.

Como participar do leilão do TJ-SP?

Em São Paulo, o Tribunal de Justiça (TJSP) disponibiliza mais de 50 lotes para lances online, em um leilão que ocorrerá entre os dias 22 de abril e 30 de julho. Cidades como Guarujá, Indaiatuba, São Vicente e Mogi das Cruzes fazem parte do catálogo acessível via Leilão VIP.

Entre as ofertas mais chamativas, está um sobrado de 186,93 m² em Bertioga, na Vila Clais, com lance inicial de R$ 1.093.768,02 — ideal para quem deseja morar ou investir no litoral. Já no interior, em Bauru, um terreno de 489,50 m² no bairro Tangarás está com lance atual de apenas R$ 42.005,51, atraindo interessados em imóveis com potencial de valorização.

Além dos imóveis, também há veículos no catálogo. Em Jaboticabal, por exemplo, está disponível um Hyundai IX35 GL 2021/2022, com lance atual de R$ 67.380,00.

O item refere-se aos direitos aquisitivos provenientes de alienação fiduciária, exigindo atenção jurídica e financeira por parte dos compradores.