Os 10 destinos mais procurados para as férias de julho

Pesquisa do Booking.com traz os destinos mais procurados pelos viajantes para o período de julho. Com o início do inverno no hemisfério sul, muitos brasileiros se preparam para as férias – que é um dos momentos mais propícios para viagens.

O levantamento do Booking.com refere-se às pesquisas sobre julho realizadas durante as duas últimas semanas de abril. Segundo dados da plataforma, as reservas em todo o mundo em abril superavam os 15%, comparado ao mesmo período de 2019, antes da pandemia, o que significaria um recorde.

De acordo com a pesquisa, existem os destinos mais queridinhos da alta da temporada. Enquanto alguns dos turistas querem fugir do inverno, alguns querem aproveitá-lo, o que colocou Campos do Jordão (SP) como primeiro colocado da lista.

Conheça os 10 destinos mais procurados pelos viajantes

1. Campos do Jordão (SP)

O município é conhecido pelas suas baixas temperaturas e arquitetura com influência europeia. O local tem se tornado um bom destino para casais e o público jovem, além disso, Campos do Jordão é uma boa pedida para aqueles viajantes que amam contato com a natureza e para aqueles que amam compras. Existem opções para todos os públicos. Entre os passeios imperdíveis estão: o Morro do Elefante, o passeio de teleférico e o Parque Amantikir.

2. Gramado (RS)

Com muitas opções de hospedagens, Gramado é uma ótima pedida para aqueles que amam passear em trilhas. Para os visitantes que aproveitam mais as cidades, um ponto imperdível é visitar a rua Coberta – que é o centro comercial da cidade. Ali, é possível encontrar restaurantes e lojas para todos os gostos. Outra opção de passeio, principalmente para quem viajar em família é visitar o Mini Mundo, uma cidade em miniatura.

3. Rio de Janeiro (RJ)

Por ser em julho, as praias de Copacabana e Ipanema podem não estar em temperatura ideal para banhistas, mas existem outros inúmeros passeios no Rio de Janeiro. Visitar o Pão de Açúcar é uma das alternativas – além da Escadaria Seláron, ir no Parque Lage e no Mirante Dona Marta. O Rio de Janeiro oferece inúmeros restaurantes e bares para quem quer curtir o lado gastronômico da cidade. E para quem gosta de arte, o Museu do Amanhã pode ser uma ótima pedida.

4. Monte Verde (MG)

Monte Verde é o destino para aqueles que gostam de aventura. A Trilha da Pedra Redonda, o Pico Selado e Trilha do Platô são algum dos exemplos de pontos turísticos que o viajante pode aproveitar durante a estadia. O Booking.com oferece pousadas e estalagens com muitas variações de preços. Monte Verde também conta como uma Escola de Falcoaria para os mais corajosos.

5. São Paulo (SP)

A megalópole é a junção de diversas culturas. Na cidade, você pode se hospedar em hotéis, flats e diversas opções. Para os que gostam de conhecer a cidade por passeios gastronômicos, São Paulo oferece opções desde churrasco até restauresntes especializados em culinária vegana. A cidade também oferece passeios em museus como o MASP, a Pinacoteca e o Museu da Imagem e Som, passeios imperdíveis.

6. Porto De Galinhas (PE)

Se o objetivo é descansar enquanto olha uma vista bonit, Porto de Galinhas é uma opção. Com diversas praias com águas cristalinas e calmas, Porto de Galinhas é um destino que agrada toda a família. Também é possível fazer passeio de buggy e conhecer o centrinho da cidade para fazer algumas compras. Observar o pôr do sol na praia pode ser o ponto alto do dia.

7. Caldas Novas (GO)

Caldas Novas, em Goiás, conta com alguns parques aquáticos como o Water Park e o Diroma Acqua Park. O Parque Estadual Serra das Caldas é uma boa pedida para os viajantes que gostam de piscinas naturais e cachoeiras. Outros passeios que podem ser considerados imperdíveis são: Jardim Japonês, Monumento das Águas e o Parque das Fontes.

8. Maragogi (AL)

Maragogi pode ser considerado um verdadeiro cartão postal das praias nordestinas. Com uma culinária típica e praias de cair o queixo, Maragogi pode ser uma ótima pedida para os viajantes jovens e famílias. Dentre as praias, estão: Praia de Maragogi, Praia de Burgalhau, Praia de Barra Grande. Além dos passeios marítmos, em Maragogi o turista pode fazer trilhas e visitar a Vila de Maragogi.

9. Salvador (BA)

Quando o assunto é a cidade baiana, Pelourinho é uma boa pedida para visitar – assim como o Mercado Modelo. Salvador é uma cidade histórica, então muitos dos passeios tem esse lado de resgate histórico da cidade, como o Forte da Barra e Praia da Barra. A Basílica do Senhor Bonfim é outro ponto que carrega muito do DNA baiano – além das diversas praias baianas.

10. Fortaleza (CE)

Além das feirinhas e praias, Fortaleza é uma grande cidade brasileira. E sua movimentação, principalmente em momentos de férias coletivas como o de julho, torna o local um destino desejado pelos viajantes. É em Fortaleza que existe o Museu da Cachaça e é saindo da cidade que é possível visitar o Morro Branco, um cenário de areia vermelha apaixonante.

“Este levantamento, aliado a outras pesquisas e estudos, endossam nossa percepção de que o turismo vem se recuperando e demanda por viagens domésticas ainda seguirá como uma tendência nos próximos meses. Nós acreditamos em um período de férias de meio de ano bem movimentado", comenta Nelson Benavides, gerente regional da Booking.com no Brasil.