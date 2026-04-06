Bolsa Família: veja calendário de abril e entenda quem pode receber

O mês de abril começou e com ele o novo lote de pagamento do Bolsa Família. Neste mês, a Caixa Econômica Federal inicia os repasses do benefício social no dia 16. A liberação ocorre de forma escalonada nos últimos 10 dias úteis do mês, começando pelos beneficiários com NIS final 1.

Para saber quando o dinheiro cai na conta, é preciso conferir o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), que indica a data exata no calendário (veja abaixo onde encontrar o número).

Calendário de abril de 2026

NIS final 1: 16/4

NIS final 2: 17/4

NIS final 3: 20/4

NIS final 4: 22/4

NIS final 5: 23/4

NIS final 6: 24/4

NIS final 7: 27/4

NIS final 8: 28/4

NIS final 9: 29/4

NIS final 0: 30/4

Valores pagos pelo programa

O benefício garante um repasse mínimo de R$ 600 por família, com acréscimos conforme o perfil dos integrantes:

R$ 150 por criança de até 6 anos

R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos

R$ 50 para bebês de até seis meses

Quem tem direito ao Bolsa Família

Para receber, a renda mensal por pessoa da família deve ser de até R$ 218. O cálculo é feito dividindo a renda total pelo número de moradores da casa.

Além disso, o programa exige algumas condições, como frequência escolar de crianças e adolescentes, vacinação em dia e acompanhamento pré-natal no caso de gestantes.

Como se cadastrar

A entrada no programa passa pelo Cadastro Único (CadÚnico), base utilizada pelo governo federal para identificar famílias de baixa renda. O registro é obrigatório, mas não garante inclusão automática — cada benefício tem seus próprios critérios de seleção.

Como movimentar o dinheiro

Os valores podem ser acessados pelo aplicativo Caixa Tem e pelo internet banking, sem necessidade de ir até uma agência.

Também é possível pagar compras com o cartão do programa na função débito ou sacar em caixas eletrônicos, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências.

Pagamentos ao longo do ano

O cronograma previsto para os próximos meses é:

Maio: de 18/5 a 29/5

Junho: de 17/6 a 30/6

Julho: de 20/7 a 31/7

Agosto: de 18/8 a 31/8

Setembro: de 17/9 a 30/9

Outubro: de 19/10 a 30/10

Novembro: de 16/11 a 30/11

Dezembro: de 10/12 a 23/12 (com antecipação)

Onde encontrar o número NIS?

O cidadão pode descobrir seu NIS (Número de Inscrição Social) rapidamente pelo CPF através do aplicativo Meu INSS, site/app CadÚnico, aplicativo Caixa Tem, ou Carteira de Trabalho Digital. O número também fica no Cartão Cidadão ou pode ser obtido pelo telefone da Caixa (0800 726 0207).