Bolsa Família: veja calendário de abril e entenda quem pode receber

Bolsa Família: pagamento de abril começa no dia 16 (MDAS/Divulgação)
Repórter de finanças
Publicado em 6 de abril de 2026 às 09h35.
O mês de abril começou e com ele o novo lote de pagamento do Bolsa Família. Neste mês, a Caixa Econômica Federal inicia os repasses do benefício social no dia 16. A liberação ocorre de forma escalonada nos últimos 10 dias úteis do mês, começando pelos beneficiários com NIS final 1.
Para saber quando o dinheiro cai na conta, é preciso conferir o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), que indica a data exata no calendário (veja abaixo onde encontrar o número).
O benefício garante um repasse mínimo de R$ 600 por família, com acréscimos conforme o perfil dos integrantes:
Para receber, a renda mensal por pessoa da família deve ser de até R$ 218. O cálculo é feito dividindo a renda total pelo número de moradores da casa.
Além disso, o programa exige algumas condições, como frequência escolar de crianças e adolescentes, vacinação em dia e acompanhamento pré-natal no caso de gestantes.
A entrada no programa passa pelo Cadastro Único (CadÚnico), base utilizada pelo governo federal para identificar famílias de baixa renda. O registro é obrigatório, mas não garante inclusão automática — cada benefício tem seus próprios critérios de seleção.
Os valores podem ser acessados pelo aplicativo Caixa Tem e pelo internet banking, sem necessidade de ir até uma agência.
Também é possível pagar compras com o cartão do programa na função débito ou sacar em caixas eletrônicos, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências.
O cronograma previsto para os próximos meses é:
O cidadão pode descobrir seu NIS (Número de Inscrição Social) rapidamente pelo CPF através do aplicativo Meu INSS, site/app CadÚnico, aplicativo Caixa Tem, ou Carteira de Trabalho Digital. O número também fica no Cartão Cidadão ou pode ser obtido pelo telefone da Caixa (0800 726 0207).