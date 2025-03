Bolsa Família: pagamento de março começa na terça-feira; veja calendário

A Caixa inicia, nesta terça-feira, 18, o pagamento do Bolsa Família referente a março. Cerca de 20,5 milhões de famílias receberão o benefício neste mês. O pagamento segue o cronograma baseado no final do Número de Identificação Social (NIS) e será concluído no dia 31.

A Caixa, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, realizará o pagamento do benefício referente ao mês de março de 2025 no primeiro dia do calendário, independentemente do número do NIS, para beneficiários do estado do Rio Grande do Sul e de alguns munícipios da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Sergipe, e São Paulo, em razão de decretos de situação de emergência provocados por condições climáticas.

A antecipação ocorre devido a decretos de situação de emergência por conta de eventos climáticos.

Os valores são disponibilizados pelo aplicativo CAIXA Tem, permitindo movimentação digital dos recursos. O calendário regular de pagamentos segue conforme o final do NIS.

Calendário do Bolsa Família – março de 2025

NIS final 1 – 18 de março

– 18 de março NIS final 2 – 19 de março

– 19 de março NIS final 3 – 20 de março

– 20 de março NIS final 4 – 21 de março

– 21 de março NIS final 5 – 22 de março

– 22 de março NIS final 6 – 25 de março

– 25 de março NIS final 7 – 26 de março

– 26 de março NIS final 8 – 27 de março

– 27 de março NIS final 9 – 28 de março

– 28 de março NIS final 0 – 31 de março

O benefício é pago a famílias em situação de vulnerabilidade, com valores que variam conforme a composição familiar.