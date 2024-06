Bolsa Família: pagamento de junho começa na segunda-feira; RS recebe antecipado

A Caixa inicia na próxima segunda-feira, 17, o pagamento do Bolsa Família do Auxílio Gás referente ao mês de junho.

Novamente, o crédito será antecipado para 658 mil famílias do Rio Grande do Sul. As parcelas estarão disponíveis para todos os beneficiários do estado no primeiro dia do calendário, independentemente do número do NIS.

Ao todo, mais de 20 milhões de famílias recebem o Bolsa Família e o Auxílio Gás em junho.

Calendário de pagamento

Final do NIS Data de pagamento 1 17 de junho 2 18 de junho 3 19 de junho 4 20 de junho 5 21 de junho 6 24 de junho 7 25 de junho 8 26 de junho 9 27 de junho 0 28 de junho

Auxílio gás

O benefício foi criado para mitigar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias. Atualmente, mais de 5,5 milhões de famílias recebem, bimestralmente, 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em junho, o valor será de R$ 102.

Os pagamentos são realizados de acordo com o final do NIS do beneficiário e seguem o calendário de pagamento do Programa Bolsa Família. As famílias beneficiárias poderão consultar as informações das parcelas nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem ou pelo telefone 111.

Como sacar

Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência para realizar o saque. Pelo aplicativo é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil.

O beneficiário também pode fazer transferências via Pix, além de realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas.

Utilizando o aplicativo também é possível fazer saques nas unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento, por meio da geração de token diretamente no aplicativo.

​Outras informações sobre o pagamento do Bolsa Família podem ser consultadas pelo atendimento Caixa ao Cidadão, telefone 111, Disque Social 121, aplicativo Bolsa Família e no site da Caixa.