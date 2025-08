Bolsa Família: pagamento de agosto começa dia 18; veja calendário

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto de 2025 começam no dia 18. Beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1 serão os primeiros a receber. O pagamento será feito de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

As famílias poderão movimentar os recursos principalmente por meio do App CAIXA Tem, que permite a realização de compras e pagamentos de contas em mais de 9 milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o país, além de possibilitar a realização de saques em terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

Calendário de Pagamento Final do NIS Dia 1 18/08 2 19/08 3 20/08 4 21/08 5 22/08 6 25/08 7 26/08 8 27/08 9 28/08 0 29/08

Nos terminais de autoatendimento, é possível realizar o saque sem cartão, usando identificação biométrica previamente cadastrada.

Para quem recebe o benefício pelo Bolsa Família, é possível acessar o Aplicativo Bolsa Família, que oferece informações detalhadas sobre os pagamentos e o calendário de liberações.

O programa Auxílio Gás tem como objetivo reduzir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda, sendo uma medida emergencial para garantir o acesso à alimentação.

Além disso, em razão de decretos de emergência climática, alguns municípios de Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima, São Paulo e Sergipe receberão o pagamento de forma antecipada neste mês.

As informações sobre o pagamento também podem ser consultadas pelo Portal Cidadão ou pelo telefone 111. A Caixa mantém os mesmos canais de atendimento, como agências, terminais de autoatendimento, e unidades lotéricas.

Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa. Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Por exemplo, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218, ela tem direito a ingressar no programa social.

Os beneficiários também precisam:

Manter crianças e adolescentes na escola

Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes)

Manter as carteiras de vacinação atualizadas

Onde se cadastrar?

Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) — que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.

Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática no Bolsa Família. O cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.

Como sacar o Bolsa Família?

Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque.