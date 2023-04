Bolsa Família: pagamento de abril começa na sexta-feira

O calendário de pagamento do Bolsa Família começa na sexta-feira, 14. Os primeiros a receber o benefício são os inscritos no Número de Identificação Social (NIS) com final 1 e os últimos são os beneficiários inscritos no NIS final 0, no dia 28 de abril.

O valor mínimo de pagamento do benefício é de R$ 600. Em casos de famílias com crianças, adolescentes ou gestantes, o valor recebido é maior. Para cada integrante da família, de qualquer idade, o programa paga R$ 142.

Se a família tem quatro pessoas, por exemplo, esse primeiro benefício soma R$ 568. Para chegar aos R$ 600, o governo paga um complemento de R$ 32. Em seguida, são aplicados os adicionais. Se há uma criança de zero a seis anos, ela tem direito a R$ 150, então o valor do repasse para a família será de R$ 750. Se forem duas crianças nessa faixa etária, a família receberá R$ 900, e assim por diante.

A partir de junho, terão início os adicionais de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. Ou seja, se uma família tem uma criança de até seis anos, uma gestante e um adolescente, o valor total chega a R$ 850.

Veja abaixo o calendário de pagamento abaixo:

Governo bloqueia 1,2 milhão de benefícios

O Ministério do Desenvolvimento informou que bloqueou o pagamento de 1,2 milhão de beneficiários do Bolsa Família em abril. O bloqueio ocorreu após o governo realizar o processo de Qualificação do Cadastro Único.

De acordo com o governo, as pessoas que tiveram o benefício bloqueado entraram no cadastro do governo federal no segundo semestre de 2022 informando que moram sozinhas e, agora, necessitam atualizar as informações para voltar a receber o benefício. O objetivo da ação do governo é verificar as famílias que são realmente unipessoais.

Como regularizar a situação

Quem se cadastrou nos últimos seis meses do ano passado, mora sozinho e teve o benefício bloqueado neste mês de abril, tem até 60 dias para ir ao posto de atendimento de seu município e atualizar as informações do Cadastro Único.

Quem se cadastrou nos últimos seis meses do ano passado, mora sozinho e teve o benefício bloqueado neste mês de abril, tem até 60 dias para ir ao posto de atendimento de seu município e atualizar as informações do Cadastro Único.

A pessoa deve levar os documentos ao posto de atendimento, atualizar o cadastro e assinar um termo em que afirma que mora sozinha. Depois disso, o município pode desbloquear o benefício. As parcelas bloqueadas serão pagas de forma retroativa.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Ou seja, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.302), e nessa família há seis pessoas, a renda de cada um é de R$ 217. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.