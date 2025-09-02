Bolsa Família inicia pagamentos de setembro no dia 17; veja o calendário completo

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 15h21.
O calendário de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de setembro de 2025 começa no dia 17. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Os depósitos seguem até o dia 30, quando será a vez dos inscritos com NIS final 0.
Além do benefício principal, parte dos beneficiários também será contemplada com o auxílio-gás neste mês. O valor corresponde a 100% da média nacional do preço do botijão de 13 kg, calculada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com base nos últimos seis meses. O pagamento do auxílio-gás ocorre bimestralmente, sempre em meses pares.
O valor mínimo pago pelo programa é de R$ 600 por família, podendo haver acréscimos conforme a composição familiar. Entre os adicionais estão:
Para ser elegível, a família deve ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa. O cálculo é feito somando todos os rendimentos e dividindo pelo número de integrantes. Por exemplo, uma família com sete pessoas e um salário mínimo (R$ 1.518) tem renda per capita de R$ 216,85, o que garante o direito ao benefício.
Além do critério de renda, os beneficiários devem:
O primeiro passo é estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), disponível nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). A inscrição no CadÚnico é obrigatória, mas não garante automaticamente o recebimento do Bolsa Família — ela serve como base para análise da elegibilidade.
Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, sem necessidade de ir até uma agência da Caixa Econômica Federal. O app permite compras com cartão virtual, saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes bancários e caixas físicos.