Bolsa Família é antecipado em 168 municípios nesta segunda-feira; veja quem recebe

O pagamento unificado do Bolsa Família foi efetuado nesta segunda-feira, 19, em 168 municípios brasileiros. Recebem hoje os municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o repasse é superior a R$ 295,79 milhões para contemplar os beneficiários dessas cidades.

Mais de 436 mil famílias poderão movimentar os recursos sem necessidade de seguir o calendário escalonado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Estados

A medida abrange sete estados: São Paulo, Paraná, Sergipe, Amazonas, Roraima, Rio de Janeiro e Piauí.

No estado de São Paulo, a ação é válida para os municípios de Cachoeira Paulista e Iepê.

No Paraná, são os beneficiários residentes em Espigão Alto do Iguaçu, Guaratuba, Morretes, Nova Prata do Iguaçu, Paranaguá, Pinhão, Balsa Nova, Diamante d´Oeste, Entre Rios do Oeste, Iretama, Santa Helena e São José das Palmeiras que terão acesso ao pagamento unificado.

Já no Amazonas, são nove municípios em situação de emergência ou calamidade que também possuem acesso ao calendário especial: Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Apuí, Boca do Acre, Guajará, Humaitá, Manicore e Borba.

Em Roraima, são seis municípios que também sofrem por estas questões relacionados aos impactos climáticos: Amajari, Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema e Mucajaí. No Rio de Janeiro, a medida abrange Angra dos Reis e Petrópolis.

No Sergipe, são as cidades de Canindé de São Francisco, Carira, Frei Paulo, Gararu, Nossa Senhora Aparecida, Pinhão, Poço Verde e Tobias Barreto.

O estado do Piauí é o mais afetado, são 129 municípios em estado de emergência ou calamidade. Confira aqui a lista completa.