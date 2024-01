Bolsa Família de janeiro começa a ser pago dia 18; veja calendário

O governo federal já divulgou as datas de pagamentos do programa Bolsa Família para este ano. As datas foram disponibilizadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pela gestão do programa, e pela Caixa, que executa os pagamentos.

Em janeiro, o pagamento começa no dia 18 para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. Confira calendário abaixo. Os pagamentos são feitos durante os últimos dez dias úteis de cada mês, à exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado.

O governo ressalta que, para receber o benefício, é necessário manter atualizadas as informações da família no Cadastro Único. Para ingressar no programa, a principal regra é que a renda de cada integrante da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês.

Os cartões dos novos beneficiários são enviados para o endereço cadastrado, mas é possível sacar o recurso mesmo sem ter o cartão em mãos. Basta que o responsável familiar apresente um documento oficial com foto em uma agência lotérica.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em janeiro de 2024

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Ou seja, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.302), e nessa família há seis pessoas, a renda de cada um é de R$ 217. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.

Valores do Bolsa Família O núcleo básico do Bolsa Família é composto de quatro benefícios:

Primeira Infância: para família s com crianças de 0 (zero) a 6(seis) anos. O benefício será de R$ 150 por criança nessa faixa etária. Benefício de Renda de Cidadania: pago para todos os integrantes da família , no valor de R$ 142 por pessoa; Benefício Variável Familiar: pago às família s que tenham em sua composição gestantes e/ou crianças, com idade entre 7 (sete) e 12 (doze) anos incompletos, e /ou adolescentes, com idade entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos incompletos, no valor de R$ 50 por pessoa que atenda aos critérios. Benefício Complementar: pago às família s beneficiárias do Programa Bolsa Família : caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para alcançar o valor mínimo de R$ 600 por família . O complemento é calculado para garantir que nehuma família receba menos que o valor de R$ 600.

Valores

R$ 150 - adicional para famílias com crianças até os seis anos

- adicional para famílias com crianças até os seis anos R$ 50 - adicional para famílias com crianças de 7 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos

- adicional para famílias com crianças de 7 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos R$ 50 - adicional para famílias com gestantes e lactantes

- adicional para famílias com gestantes e lactantes R$ 600 - valor mínimo pago por família

Como consultar o calendário de pagamento do Bolsa Família

O site Calendário Bolsa Família foi criado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para antecipar a divulgação das datas de recebimento do benefício e facilitar a verificação das datas por parte dos beneficiários.

Para consultar o recebimento Bolsa Família pelo site do Calendário Bolsa Família, basta: