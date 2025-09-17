Invest

Bolsa Família 2025: pagamento de setembro começa nesta quarta-feira; veja o calendário

Atualmente, aproximadamente 19,2 milhões de famílias são beneficiadas pelo programa

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09h10.

A Caixa inicia, nesta quarta-feira, 17, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de setembro. As famílias que recebem o benefício pelo CAIXA Tem podem movimentar os valores diretamente pelo aplicativo.

O pagamento segue a ordem estabelecida pelo final do Número de Identificação Social (NIS). Atualmente, aproximadamente 19,2 milhões de famílias são beneficiadas pelo programa.

Situação de emergência no RS e em outros estados

Em colaboração com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a Caixa efetuará o pagamento do benefício de setembro de 2025 logo no primeiro dia do calendário, independentemente do número do NIS. Isso se aplica a beneficiários de todo o Rio Grande do Sul, além de algumas cidades nos estados do Piauí, Paraná e Sergipe, devido a decretos de situação de emergência provocados por desastres climáticos.

Confira o calendário de pagamentos de setembro

  • Final do NIS 1: 17 de setembro

  • Final do NIS 2: 18 de setembro

  • Final do NIS 3: 19 de setembro

  • Final do NIS 4: 22 de setembro

  • Final do NIS 5: 23 de setembro

  • Final do NIS 6: 24 de setembro

  • Final do NIS 7: 25 de setembro

  • Final do NIS 8: 26 de setembro

  • Final do NIS 9: 29 de setembro

  • Final do NIS 0: 30 de setembro

Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa. Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Por exemplo, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218, ela tem direito a ingressar no programa social.

Os beneficiários também precisam:

  • Manter crianças e adolescentes na escola
  • Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes)
  • Manter as carteiras de vacinação atualizadas

Onde se cadastrar?

Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) — que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.

Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática no Bolsa Família. O cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.

Como sacar o Bolsa Família?

Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque.

Eles também podem utilizar o cartão virtual do Caixa Tem para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes bancários, além dos caixas das agências.



