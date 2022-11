Black Friday: empresas se comprometem a oferecer descontos reais em campanha

Com medo de comprar produtos pela 'metade do dobro' na data comercial? A Black Friday de Verdade, organizada pela empresa de marketing digital Proxy Midia, tem como objetivo promover descontos reais na data e acontece entre os dias 21 e 27 de novembro.

A campanha inclui marcas como: Dolce Gusto, Pague Menos, Aliexpress, Fila, Umbro, Accor, Flávio's Calçados, Kaspersky, We Are The Gamers, Ortobom, Extrafarma, Colgate, Mercato em Casa, Submarino, Pão de Açúcar, Maxmilhas, Canon e O Boticário.

Durante o período, os consumidores terão acesso a descontos, frete grátis, brindes nas compras e outros benefícios.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

A ação possui uma extensão para o Google Chrome gratuita, que permite ao consumidor comparar preços, aplicar cupons e acompanhar a mudança de preço nos sites participantes nos últimos meses.

As empresas também assinam um termo de compromisso se comprometendo a praticar uma política de preços justa, descontos reais, transparência na comunicação e cumprimento integral e irrestrito do Código de Defesa do Consumidor.

Para premiar as mais transparentes, será realizada a 6ª edição do prêmio da campanha. Neste ano, ao participar da votação popular, o consumidor concorre a uma televisão smart 4K 75”.