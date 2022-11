Black Friday da Renda Passiva? Especialista revela janela de oportunidade para 2 Fundos Imobiliários

São Paulo - Em um ano marcado por forte turbulência política, os fundos imobiliários têm ostentado dois de seus maiores diferenciais frente a outras classes de ativos: a renda passiva periódica e a resiliência.

De janeiro a outubro, o Ifix avançou 6,6%, puxado sobretudo pela melhora na taxa de ocupação dos imóveis e seus aluguéis.

E quando olhamos para o Dividend Yield de alguns ativos, é possível encontrar rendimentos ainda mais expressivos, da ordem de 16%, 17% e 18% nos últimos 12 meses.

Neste contexto de alta do setor, chamam atenção os níveis de preço dos chamados fundos de recebíveis, que estão sendo negociados abaixo de seu valor patrimonial, evento que não se via há algum tempo neste mercado.

Em outras palavras, trata-se da possibilidade de contratar uma renda passiva em promoção, em uma espécie de Black Friday dos fundos imobiliários.

O que são fundos de recebíveis?

Um fundo de recebíveis, ou fundo de papel, um fundo imobiliário composto por um portfólio de títulos privados do setor imobiliário, principalmente os chamados Certificados de Recebíveis Imobiliários (os CRIs).

Simplificadamente, em vez de comprar imóveis (caso dos FIIs de tijolos), esses fundos são portfólios de renda fixa negociados em bolsa.

Rentabilidade de 2 dígitos?

Para o analista Caio Araujo, da Empiricus Investimentos, essa pode ser uma ótima janela de entrada para a compra desses ativos, o que o levou a publicar um relatório extraordinário para mais de 40 mil assinantes.

“Considerando as taxas médias na casa de IPCA + 7% ao ano, conseguimos enxergar uma rentabilidade líquida de dois dígitos para estes FIIs no próximo ano, sem projetar algumas opcionalidades tal como a própria valorização dos papéis em um eventual arrefecimento na curva de juros”, explica no documento.

Segundo Araujo, a redução de preços observada no último trimestre foi significativamente influenciada pela desoneração tributária nos combustíveis, energia e transportes.

“Caso os incentivos fiscais não permaneçam, uma retomada de preços nesses setores é inevitável”, afirma, lembrando que o IPCA de +0,59% em outubro já superou as expectativas do mercado.

De acordo com o analista, ainda que ocorra uma queda dos proventos neste semestre, as ótimas taxas contratadas pelos gestores nos últimos meses sustentam uma boa rentabilidade aos FIIs de papel para o futuro.

O que comprar agora?

Em seu relatório extraordinário, Araujo cita 2 fundos imobiliários descontados que oferecem hoje uma excelente combinação entre retorno e qualidade de crédito - configurando uma boa oportunidade de compra.

“Considerando uma normalização dos preços, aliado à permanência de um CDI em patamares elevados, esperamos um crescimento dos dividendos dos fundos para os próximos 12 meses, retomando o patamar de dois dígitos de yield”.

Os 2 fundos imobiliários em questão fazem parte da carteira Renda Imobiliária, série da Empiricus Investimentos assinada por mais de 40 mil investidores que têm o objetivo de viver de renda.

Normalmente, a anuidade desta carteira ultrapassa os R$ 200,00, mas hoje você não precisará pagar nada por ela.

A pedido da Exame, a Empiricus está abrindo a Carteira Renda Imobiliária de graça por 6 meses para os primeiros 100 leitores que abrirem e ativarem sua conta na Empiricus Investimentos a partir deste link.

Se você ficou interessado em acessar estas recomendações de graça, basta abrir sua conta na plataforma de investimentos e ativá-la com uma transferência de qualquer valor.

Lembrando, é claro, que esse aporte segue sendo seu para investir como quiser.

Isso, mesmo. Você poderá conferir todos os ativos da carteira, ler todos os relatórios e assistir a uma série de conteúdos sem qualquer custo por 6 meses.

Assim que você fizer sua primeira transferência, basta enviar as palavras “Renda Imobiliária” para um de nossos consultores pelo nosso WhatsApp, enviar um comprovante da sua primeira TED, e ele irá te enviar o link de acesso ao seu presente.

CLIQUE AQUI PARA SOLICITAR SEUS 6 MESES GRATUITOS

Assim que recebermos sua mensagem, vamos te mostrar o passo a passo para acessar o seu presente.