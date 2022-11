Black Friday 2022: Light, Enel e Energisa dão desconto em contas de luz atrasadas

Os descontos de Black Friday vão chegar ao bolso dos consumidores não só para a compra de produtos. Como já virou costume, diversos setores estão fazendo ofertas para a data promocional. É o caso das distribuidoras de energia, que estão oferecendo descontos na renegociação de dívidas.

Na Light, que atende a capital do Rio de Janeiro e outros 31 municípios, os descontos podem chegar a 90% e os débitos poderão ser parcelados em até 24 vezes no cartão de crédito. Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente e os descontos serão concedidos de acordo com o perfil da dívida. A Black Friday Light é destinada a clientes com pelo menos uma fatura vencida há seis meses ou mais.

A campanha terá duração inicial de 30 dias e as negociações somente serão feitas por meio digital, na agência virtual da empresa. Mas quem já está em negociação com a empresa e com parcelamento de dívidas ativo não poderá participar da Black Friday Light.

A Enel, que atende municípios do Ceará, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, vai dar descontos de até 30% e parcelar em até 21 vezes os débitos dos clientes durante o mês de novembro. Se as contas estiverem atrasadas em mais de 61 dias, poderão ser pagas em até 12 vezes ou 21 vezes no cartão de crédito sem juros. Para contas com mais de 180 dias de atraso, o parcelamento será em até 6 vezes.

A negociação pode ser feita presencialmente, nas lojas de atendimento da Enel, pela Central de Relacionamento da empresa (no telefone 0800 2800 120) ou no aplicativo. Se a opção de pagamento for pelo cartão de crédito, é preciso acessar o site da empresa.

A Energisa também vai ter campanha especial de Black Friday. Os interessados terão até o dia 30 de novembro para entrar em contato com a empresa pelos canais digitais de atendimento, por aplicativo Energisa On, Whatsapp ou site, com documentos pessoais de identificação (CPF e RG). Cada caso será analisado pela companhia, com oportunidades como a isenção de 100% em juros, multa e correção monetária para quem pagar à vista. Assim, é possível chegar a até 50% de desconto do valor pendente, ou o parcelamento em até 24 vezes no cartão de crédito ou boleto.

A Energisa tem 11 distribuidoras em 862 municípios dos Estados de Minas Gerais, Sergipe, Paraíba, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Acre e Rondônia.