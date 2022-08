BB é primeiro banco do mundo a permitir adesão ao Open Finance por WhatsApp

O Banco do Brasil (BB) vai permitir a partir desta segunda-feira (8) a adesão de seus clientes ao Open Finance por WhatsApp, algo inédito no mundo, que já tem países avançados no "sistema financeiro aberto", como Reino Unido e Austrália, além da União Europeia (UE). Com a ferramenta lançada hoje, os clientes vão poder fazer toda a jornada para consentir o compartilhamento de dados de outras contas com o BB pelo aplicativo de mensagens.

Segundo o banco, o cliente poderá digitar termos como "open finance" no WhatsApp e todo o processo vai ocorrer sem interação humana. O compartilhamento de dados do cliente, feita sob consentimento, é um dos pilares de funcionamento do Open Finance, pois permite que os bancos e demais participantes tenham mais detalhes da "vida financeira" do cliente, possibilitando ofertas de produtos e serviços mais personalizados.

"A oferta do consentimento no WhatsApp é uma forma de oferecer ainda mais conveniência para o cliente em um canal que se usa cada vez mais no dia a dia para realizar diversas transações", destaca o presidente do BB, Fausto Ribeiro.