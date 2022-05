Bandidos se passam por analista pop que lucrou 679% em dois meses

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo.

Depois de chamar a atenção do mercado financeiro por seus excelentes resultados com operações de curto prazo (+679% em dois meses), o analista Filipe Fradinho, conhecido como Fradgain, se tornou a mais nova vítima de criminosos, que se passam por ele para aplicar golpes.

De acordo com informações da corretora Vitreo, instituição na qual Fradinho trabalha, os golpistas estão criando perfis falsos nas redes sociais, com o intuito de enganar admiradores do trader e interessados em aprender mais sobre como ganhar dinheiro no mercado financeiro.

Dentre as artimanhas utilizadas pelos criminosos, estão o convencimento da realização de depósitos, por meio do Pix, além da clonagem dos celulares.

Quem é Fradgain?

Filipe Fradinho é um dos analistas de ações mais respeitados do Brasil. Além de ter passado por diversas corretoras e ter certificação CNPI, ele ostenta um índice de acertos muito acima da média do mercado, o que lhe deu o apelido de Fradgain (um “gain” é uma operação que deu lucro).

Segundo dados da própria Vitreo, desde 8 de março, quando abriu sua mais recente sala de trade (ambiente virtual em que Fradinho opera ao vivo e pode ter seus trades literalmente copiados por seus seguidores), o analista entregou lucros de 679%.

Isso significa que, em cerca de dois meses, ele foi capaz de multiplicar por 7 o dinheiro investido.

Além do elevado índice de acertos, Fradinho também é o responsável por um minicurso gratuito e uma mentoria exclusiva que ensina interessados em fazer renda extra a operarem no mercado financeiro.

“Acreditamos que perfis fakes queiram usar a imagem de Fradinho para enganar investidores e pessoas que estão precisando de dinheiro, tanto por seu elevado índice de acerto e rentabilidade como pelo enorme interesse que vem sendo registrado pelo minicurso e o grande volume de inscrições”, explica a Vitreo em comunicado enviado ao Seu Dinheiro.

A corretora reforça, ainda, que o curso é completamente gratuito e que apenas a mentoria exclusiva é paga. Além disso, a Vitreo alerta que seus canais oficiais e analistas nunca pedem nenhum tipo de transferência e que existe apenas um link para a página de inscrição, disponibilizado no botão abaixo:

