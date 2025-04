Bandeira amarela: quanto vai ficar a conta de luz em maio?

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 25, que, a partir de maio, será aplicada a bandeira tarifária amarela nas contas de energia elétrica. Com isso, os consumidores terão um custo extra de R$ 1,885 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A mudança ocorre após o período de bandeira verde, que vigorava desde dezembro de 2024, devido às boas condições de geração de energia no Brasil.

De acordo com a Aneel, a alteração na bandeira tarifária é resultado da redução das chuvas, com a transição do período chuvoso para o seco. A previsão para os próximos meses, segundo a Agência, é de uma redução da geração de energia das hidrelétricas, o que pode exigir um maior acionamento das usinas termelétricas, cuja produção é mais cara.

"Com o fim do período chuvoso, a previsão de geração de energia proveniente de hidrelétricas piorou, o que nos próximos meses poderá demandar maior acionamento de usinas termelétricas, que possuem energia mais cara", explicou a Aneel.

Como funciona o sistema de bandeiras tarifárias?

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias tem como objetivo refletir os custos variáveis da geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN). Elas são classificadas em diferentes níveis e indicam o valor que o consumidor pagará dependendo das condições de geração e da oferta de energia. Com a bandeira verde, não há acréscimos na conta, enquanto as bandeiras amarela e vermelha implicam aumentos a cada 100 kWh consumidos.

O que significa a bandeira amarela na conta de luz?

A bandeira amarela na conta de luz é um indicador de que o custo da geração de energia está mais alto. Quando essa bandeira é acionada, significa que há uma maior necessidade de usar usinas termelétricas, que geram energia a um custo mais elevado, em comparação com as hidrelétricas. Isso ocorre, geralmente, quando as condições climáticas não favorecem a geração de energia a partir de fontes renováveis, como as chuvas, ou quando os reservatórios das hidrelétricas estão com níveis mais baixos.

A cor amarela na bandeira tarifária indica que há uma situação intermediária entre a bandeira verde (sem custos adicionais) e a bandeira vermelha (com custos mais altos). A bandeira amarela é acionada quando a geração de energia no país está mais cara, mas não tanto quanto para justificar a bandeira vermelha. Ou seja, é uma forma de sinalizar ao consumidor que há um acréscimo no valor da conta, mas não tão significativo quanto o aumento da bandeira vermelha.