Bancos abrem nesta sexta-feira, 26? Veja o funcionamento das agências até o Ano Novo

As agências bancárias em todo o país estarão fechadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, por causa do feriado de Ano-Novo, segundo comunicado da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Mas, nos dias 26 e 30 de dezembro, além de 2 de janeiro, o atendimento ao público será mantido normalmente.

A federação informou que as operações de compensação bancária, como a TED (Transferência Eletrônica Disponível) não serão processadas durante o recesso bancário. Já o sistema Pix seguirá operando sem interrupções em todos os dias, inclusive nos feriados.

Contas com vencimento em 31 de dezembro ou 1º de janeiro poderão ser quitadas no primeiro dia útil subsequente, sem encargos adicionais. No entanto, a Febraban orienta que pagamentos de tributos e impostos sejam realizados com antecedência para evitar problemas com prazos.

Veja o horário de funcionamento dos bancos no fim de ano

26 de dezembro (sexta-feira) Funcionamento normal

29 de dezembro (segunda-feira) Funcionamento normal

30 de dezembro (terça-feira) Funcionamento normal

31 de dezembro (quarta-feira) Não haverá expediente

1º de janeiro (quinta-feira) Não haverá expediente

2 de janeiro (sexta-feira) Funcionamento normal

Como as agências dos INSS e Correios vão funcionar?

As agências dos Correios e do INSS permanecerão fechadas no dia 1º de janeiro devido ao feriado de Ano-Novo. No dia 31 de dezembro, as unidades do INSS funcionarão em horário reduzido, com atendimento até as 13h.

Nos Correios, além do fechamento das agências, não haverá serviço de entregas no dia 1º. Segundo a empresa estatal, os canais digitais estarão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O atendimento remoto pode ser acessado por meio do site oficial (www.correios.com.br/falecomoscorreios/central-de-atendimento), pelos telefones 4003-8210 e 0800-881-8210, ou pelo número 0800-881-8211, voltado para pessoas com deficiência auditiva. Também é possível utilizar o canal via WhatsApp, no número (11) 4003-8210, ou o chatbot disponível no portal.

A consulta de endereços e horários de funcionamento das agências físicas está disponível no site buscaagencia.correios.com.br.

Veja a seguir as datas e horários de operação:

INSS

26 de dezembro (sexta-feira) Funcionamento normal

29 de dezembro (segunda-feira) Funcionamento normal

30 de dezembro (terça-feira) Funcionamento normal

31 de dezembro (quarta-feira) Atendimento até as 13h nas agências

1º de janeiro (quinta-feira) Não haverá expediente

2 de janeiro (sexta-feira) Funcionamento normal

Correios

26 de dezembro (sexta-feira) Funcionamento normal

29 de dezembro (segunda-feira) Funcionamento normal

30 de dezembro (terça-feira) Funcionamento normal

31 de dezembro (quarta-feira) Funcionamento normal

1º de janeiro (quinta-feira) Não haverá expediente

2 de janeiro (sexta-feira) Funcionamento normal

Confira o calendário de feriados de 2026

Janeiro

1º de janeiro (quinta-feira): confraternização universal - feriado nacional

Fevereiro

16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval - ponto facultativo

18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas - ponto facultativo válido até as 14h

Abril

3 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa - feriado nacional

5 de abril (domingo): Domingo de Páscoa

21 de abril (terça-feira): Tiradentes - feriado nacional

Maio

1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho - feriado nacional

Junho

4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi - ponto facultativo

Setembro

7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil - feriado nacional

Outubro

12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida - feriado nacional

Novembro

2 de novembro (segunda-feira): Finados - feriado nacional

15 de novembro (domingo): Proclamação da República - feriado nacional

20 de novembro (sexta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra - feriado nacional

Dezembro