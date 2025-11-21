Bancos abrem hoje? Veja se sua agência vai funcionar nesta sexta pós-feriado

Ontem, 20, os bancos ficaram fechados por conta do feriado nacional do Dia da Consciência Negra. Muita gente aproveitou a folga da quinta-feira para emendar feriado, de forma facultativa. A dúvida que fica é se alguns serviços básicos do dia a dia, como o funcionamento de bancos, por exemplo, também vão embarcar no "feriadão".

As instituições financeiras abrem normalmente nesta sexta-feira, 21 — exceto em regiões onde é feriado municipal ou estadual, explica a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

Ontem, compensações bancárias, incluindo a Transferência Eletrônica Disponível (TED), não foram efetivadas. Já o Pix funcionou normalmente e funciona hoje, 24 horas por dia.

Boletos de cobrança e contas de consumo, como água, energia e telefone, que tiverem data de vencimento no feriado, poderão ser pagos nesta sexta-feira, sem acréscimo.

Além das áreas de autoatendimento das agências que estiverem disponíveis nesta sexta-feira, os clientes podem usar os canais digitais (celulares e computadores) dos bancos para a realização de transferências e pagamento de contas, e demais serviços.

“Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento”, ressalta o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).