Bancos abrem hoje? Veja se sua agência vai funcionar nesta sexta pós-feriado

Feriado: bancos abrem nesta sexta-feira, 21 (Arquivo/Agência Brasil)
Repórter de finanças
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09h36.
Ontem, 20, os bancos ficaram fechados por conta do feriado nacional do Dia da Consciência Negra. Muita gente aproveitou a folga da quinta-feira para emendar feriado, de forma facultativa. A dúvida que fica é se alguns serviços básicos do dia a dia, como o funcionamento de bancos, por exemplo, também vão embarcar no "feriadão".
As instituições financeiras abrem normalmente nesta sexta-feira, 21 — exceto em regiões onde é feriado municipal ou estadual, explica a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).
Ontem, compensações bancárias, incluindo a Transferência Eletrônica Disponível (TED), não foram efetivadas. Já o Pix funcionou normalmente e funciona hoje, 24 horas por dia.
Boletos de cobrança e contas de consumo, como água, energia e telefone, que tiverem data de vencimento no feriado, poderão ser pagos nesta sexta-feira, sem acréscimo.
Além das áreas de autoatendimento das agências que estiverem disponíveis nesta sexta-feira, os clientes podem usar os canais digitais (celulares e computadores) dos bancos para a realização de transferências e pagamento de contas, e demais serviços.
“Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento”, ressalta o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.
Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).