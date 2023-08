Banco do Brasil reduz juros para clientes após Copom cortar Selic

Logo após o Banco Central iniciar o ciclo de corte de juros, o Banco do Brasil (BBAS3) anunciou redução nas taxas praticadas pelo banco.

O Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic em 0,50 ponto percentual ao ano na decisão desta quarta-feira, 2. Nas taxas praticadas pelo BB, a redução pode chegar até 1% ao mês, dependendo das características da linha. As mudanças estarão disponíveis na próxima sexta-feira, 4.

Para as pessoas físicas, a estatal destacou a redução no consignado para o INSS, que deve cair de 1,81% ao mês para 1,77% ao mês na faixa mínima, e de 1,95% ao mês para 1,89% ao mês no patamar máximo. As quedas devem atingir ainda as linhas de crédito consignado, automático, salário, benefício, renovação e 13º Salário.

Entre os produtos atingidos para pessoas jurídicas estão desconto de títulos, capital de giro e conta garantida.

As reduções variam ainda de acordo com o relacionamento com os clientes. As consultas sobre as novas taxas podem ser realizadas também a partir do dia 4.

"Nossa redução observa boas práticas bancárias. O cenário macroeconômico favorável se soma ainda ao nosso monitoramento permanente das taxas de produtos de crédito, com o propósito de estabelecer sempre as condições mais adequadas para nossos clientes", destacou, em nota, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

