Banco alemão N26 sai do Brasil para focar em mercados europeus

Banco digital alemão N26 GmbH está encerrando um projeto piloto no Brasil e saindo do mercado, citando a necessidade de se concentrar novamente em suas operações europeias.

A fintech com sede em Berlim, que é apoiada pelo bilionário Peter Thiel e Tencent Holdings Ltd., anunciou nesta terça-feira que encerraria uma fase de testes no Brasil iniciada em 2021. A decisão de sair do país “ressalta a estratégia da N26 de se concentrar em seus principais mercados europeus”, afirmou a empresa em comunicado.

A empresa privada, que já foi avaliada em mais de US$ 9 bilhões, fechou cerca de 500.000 contas nos Estados Unidos em 2021, citando motivo semelhante.

No início deste mês, o N26 anunciou um novo conselho fiscal como “preparação para os próximos estágios de desenvolvimento”. Executivos disseram que planejam alcançar lucratividade dentro de dois anos. As perdas do banco aumentaram 14%, para 172,4 milhões de euros, em 2021.

O Brasil tem sido um mercado atraente para os recém-chegados ao setor bancário. A fintech britânica Revolut Ltda. entrou no país em 2022. Nu Holdings Ltd., um banco brasileiro que tem a Berkshire Hathaway Inc. como seu maior acionista, quase dobrou sua receita para US$ 1,5 bilhão no primeiro trimestre do ano.

O N26 oferecia produtos bancários apenas para clientes brasileiros selecionados, que agora terão suas contas encerradas nos próximos dois meses, disse a empresa. As operações brasileiras da empresa contam com cerca de 80 funcionários baseados em São Paulo. Eles agora poderão se candidatar a cargos nos escritórios europeus do N26, disse um porta-voz.