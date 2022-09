B3 inaugura Museu da Bolsa do Brasil em São Paulo; saiba como visitar

Foi inaugurado nesta semana o Museu da Bolsa do Brasil (MUB3), no prédio da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), no centro histórico da capital paulista.

A partir da própria arquitetura neoclássica do edifício, construído na década de 1940, o museu propõe uma reflexão sobre a história do mercado de títulos que, no Brasil, remete ao século 19. No acervo, diversos itens usados nos pregões desde 1930, como telefones e painéis eletrônicos, mostrando a evolução tecnológica da atividade.

O museu também traz vídeos e materiais que apresentam a evolução da bolsa, que já foi Bolsa de Mercadorias e Futuros, na década de 1990, e Bovespa, nos anos 2000. Além de trazer relatos de pessoas importantes para a instituição, são apresentados os mecanismos de funcionamento dos pregões e das ofertas de ações.

O projeto foi viabilizado a partir da Lei Federal de Incentivo à Cultura e com patrocínio da B3. As visitas são grátis de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h. O MUB3 também abre nos segundos e quartos sábados do mês, no mesmo horário. O prédio fica na Rua 15 de Novembro, 275.

