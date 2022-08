Auxílio Caminhoneiro: pagamento do benefício de R$ 1.000 começa nesta terça-feira

A Caixa inicia, nesta terça-feira, 9 de agosto, o pagamento do Benefício Caminhoneiro. O auxílio é creditado em conta poupança social digital aberta automaticamente em nome do beneficiário, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. De acordo com o Ministério do Trabalho, receberão nesta primeira etapa 190.861 caminhoneiros. O volume total de recursos é de aproximadamente R$ 381,8 milhões.

A medida prevê crédito mensal aos caminhoneiros de R$ 1 mil até dezembro de 2022. Neste mês, os motoristas recebem duas parcelas do benefício, ou seja, R$ 2 mil, referentes aos meses de julho e agosto. Os beneficiários podem consultar os valores pelo aplicativo Caixa Tem. É necessário digitar o CPF ou NIS.

Calendário de pagamento do Benefício Caminhoneiro

Duas primeiras parcelas de R$ 1 mil serão pagas na mesma data Parcela Data de pagamento 1ª parcela 9 de agosto 2ª parcela 9 de agosto 3ª parcela 24 de setembro 4ª parcela 22 de outubro 5ª parcela 26 de novembro 6ª parcela 17 de dezembro

A Caixa atua como Agente Pagador do Benefício Caminhoneiro, que é gerido pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Têm direito ao benefício os caminhoneiros cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) até 31 de maio de 2022, cadastro mantido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – Ministério da Infraestrutura, e que atendam aos demais critérios definidos na Portaria Interministerial MTP/INFRA Nº 6, de 1º de agosto de 2022.

Os caminhoneiros que tiverem dúvidas sobre o pagamento do benefício podem ligar para a Central de Atendimento Alô Trabalho, no número 158.

Pelo app Caixa Tem, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil. O beneficiário também pode realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas.

Utilizando o app Caixa Tem também é possível realizar saques nas Casas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui e terminais de autoatendimento, por meio da geração de token diretamente no aplicativo.

Quem tem direito a receber o benefício

Receberão o Benefício Caminhoneiro-TAC os transportadores autônomos de carga, de acordo com o inciso I do art. 2º da Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C) até a data de 31 de maio de 2022. O benefício somente será pago a quem estiver com a situação cadastral "Ativo" no RNTR-C e com CPF regular.