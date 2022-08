Auxílio Brasil e auxílio gás: Caixa antecipa pagamento dos benefícios em agosto

A Caixa antecipa, no mês de agosto, o pagamento do Auxílio Brasil e auxílio gás para as famílias beneficiárias. O crédito dos benefícios, previsto inicialmente para ser realizado no dia 18 de agosto, será feito a partir do dia 9 de agosto para os beneficiários com final de NIS 1.

Os valores já estão disponíveis para consulta nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem.

O pagamento seguirá de forma escalonada, de acordo com o final do NIS do beneficiário, com término previsto para o dia 22, conforme calendário abaixo:

NIS 1: 9 de agosto

NIS 2 10 de agosto

NIS 3: 11 de agosto

NIS 4: 12 de agosto

NIS 5: 15 de agosto

NIS 6: 16 de agosto

NIS 7: 17 de agosto

NIS 8: 18 de agosto

NIS 9: 19 de agosto

NIS 0: 22 de agosto

Qual será o valor do Auxílio Brasil?

A partir deste mês, o valor mínimo pago por família passará de R$ 400 para R$ 600, conforme Emenda Constitucional n° 123.

Como obter o cartão do Auxílio Brasil?

As famílias que ingressaram no Programa a partir deste mês receberão, nos endereços registrados no sistema do CadÚnico, o novo cartão do benefício para saques, transferências, consultas de saldo, pagamentos e compras na rede de estabelecimentos credenciados.

Qual é o novo valor do auxílio gás?

De acordo com a Emenda Constitucional n° 123, cada família passa a receber, bimestralmente, 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos (antes, eram pagos 50% do valor).

Com isso, em agosto, o valor do auxílio gás será de R$ 110. O valor da parcela é recalculado a cada nova folha de pagamentos.

Como sacar

Nos dois programas, independentemente dos cartões físicos, os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência para realizar o saque.

Pelo app, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code. O beneficiário também pode realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nos canais lotéricos.

Quem recebe por meio de cartão pode continuar efetuando o saque pelos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa.