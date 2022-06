ATOM S/A seleciona brasileiros para capacitação profissional em Trade e abre vagas para contratação

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por ATOM

A falta de conteúdo de qualidade é a causa responsável por 95% dos traders não terem sucesso no DayTrade. Hoje, existem diversos “gurus” que acreditam que apenas uma dúzia de aulas gravadas têm o poder de transformar qualquer pessoa em um trader de sucesso. Mas a verdade é que, para conseguir bons resultados com esta estratégia, é preciso realmente entender sobre o assunto.

Por isso, a ATOM S/A, maior mesa de traders da América Latina, se especializou em formar profissionais que fazem operações de curto prazo na bolsa de valores. A empresa atua como mesa proprietária: uma modalidade de negócio bastante comum nos Estados Unidos em que a companhia disponibiliza capital para os traders operarem. Na prática, isso significa que o trader convidado pela Atom não precisa arriscar seu próprio patrimônio.

A formação trader da ATOM conta com salas de estudos, morning calls e todo acompanhamento de mentoria para que o trader iniciante não fique com nenhuma dúvida. Segundo dados da própria empresa, eles já registraram ganhos diários de alunos que foram de R$500, R$1.000 e chegaram a R$7.000 reais.

Para participar da capacitação, é preciso que os alunos tenham mais de 18 anos, mas não há nenhuma exigência com relação à experiência prévia ou formação acadêmica. Inclusive, segundo Carol Paiffer, CEO da ATOM S/A e uma das juradas do Shark Tank Brasil, a ideia é justamente ajudar as pessoas a saírem do zero.

“Nosso objetivo é treinar pessoas que não necessariamente tenham conhecimento do mercado financeiro para se tornarem traders da nossa mesa, sem risco de perda de capital para eles. Ou seja, ensinamos tudo o que precisam fazer para ganhar dinheiro no mercado, comprando e vendendo ativos ao longo do dia”, disse a empresária em entrevista à EXAME.

Outro grande diferencial dessa formação é que, após a capacitação, os participantes aprovados têm a chance de serem contratados pela ATOM S/A. Os alunos também podem utilizar o certificado profissional para atuar em outras empresas do mercado financeiro.

Depois de conseguirem o contrato com a ATOM S/A, os participantes operam na bolsa de valores com o capital da empresa – e recebem de 80% a 90% dos lucros obtidos nas suas operações. O modelo da remuneração é baseado no seu próprio desempenho.

Se o trader obtiver lucros de R$ 10mil reais em suas operações – não importa se foi em uma operação ou em várias - ele leva R$ 8 mil reais. Se no próximo dia o profissional fizer R$ 20 mil de lucro, R$16 mil vão direto para o próprio bolso. Não há um limite estabelecido e a regra é simples: realizado o lucro, no mínimo 80% e no máximo 90% são seus. Há um relato da Atom S/A de uma estudante universitária que chegou a embolsar mais de R$ 30 mil reais em um único pregão.

Por qual motivo a ATOM S/A resolveu treinar novos Traders?

A Carol Paiffer, atual CEO da ATOM S/A e uma dos tubarões investidores do Shark Tank Brasil, está sempre em busca de contratar novos traders para compor a mesa da ATOM, que hoje é a maior mesa de traders da América Latina. Contudo, ela sempre se depara com a escassez de profissionais qualificados. Não se engane ao pensar que ela é muito exigente, o problema é que a profissão trader ainda não é tão famosa no Brasil e, por causa disso, ainda não existem tantas empresas qualificadas para formar novos traders.

Foi por isso que Carol Paiffer resolveu desenvolver um treinamento para novos traders, em um modelo de negócio em que o patrimônio investido por cada profissional é o da própria empresa. Ou seja, é o dinheiro da companhia que está sendo posto em risco. “Não dá para confiar parte do nosso capital, se nós não sabemos a metodologia que o trader aplica”, afirma a executiva.

O treinamento, chamado Semana da Retomada, se trata de uma formação profissional em trader que torna o aluno apto a trabalhar em empresas do segmento. Mesmo que o participante não queira trabalhar na ATOM, poderá usar a qualificação em qualquer outra empresa do segmento ou até de forma autônoma. A Semana da Retomada é um evento totalmente online e gratuito. Para participar basta se cadastrar na página oficial logo abaixo.

