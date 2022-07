Aprenda a organizar suas finanças para começar a investir com segurança

Viva abaixo da sua realidade financeira, sem financiar bens que o salário não comporta. Coloque seu dinheiro para trabalhar por você, de forma a não ter apenas uma fonte de renda. Mantenha contas para diferentes usos, incluindo uma para reserva de emergência e outra para investir. Mantenha um planejamento mensal. Busque se informar sobre educação financeira.

Com dicas assim, simples e diretas, o educador financeiro Gabriel Navarro criou o maior canal de finanças do Tik Tok. Desde 2018 ele compartilha seus conhecimentos com mais de 3 milhão de seguidores no total – alguns de seus vídeos têm mais de 100 milhões de visualizações.

Navarro é também colunista da EXAME. Ele se formou em administração de empresas e decidiu mergulhar no mundo do planejamento financeiro depois que viu sua família encarar dificuldades financeiras como resultado da falta de planejamento.

Antes dos 20 anos de idade, já tinha alcançado a liberdade financeira. E agora se dedica a proporcionar o mesmo feito para as pessoas – sabendo o quanto os brasileiros precisam melhorar sua educação para a gestão de dinheiro. Por isso, o influenciador estruturou a masterclass gratuita Jornada do Investidor Independente, que irá ao ar de forma 100% online no dia 28 de julho, às 19h30. Para participar, baste se inscrever clicando aqui ou no botão abaixo.

QUERO APRENDER A ORGANIZAR MINHAS FINANÇAS NA MASTERCLASS GRATUITA COM GABRIEL NAVARRO

Educação é crucial

De acordo com a Pesquisa Global de Educação Financeira da divisão de ratings e pesquisas da Standard & Poor’s, baseada em entrevistas com 150 mil pessoas, dois em cada três adultos do mundo são analfabetos financeiros.

Entre 143 países, o Brasil fica em 67º neste ranking global: apenas 35% das pessoas acertaram as respostas de questões relacionadas a três de quatro conceitos estudados. A média global ficou em 33% e, nas economias mais avançadas, 55%. Lideram a lista Noruega, Dinamarca e Suécia. Entre os americanos, 57% alcançaram sucesso no teste.

O estudo também aponta que apenas quatro em cada dez brasileiros que usam cartão de crédito e tomam empréstimos de instituições financeiras podem ser consideradas alfabetizadas em termos de finanças. A média global é maior: 53%.

É possível mudar este cenário e alcançar uma posição de conforto na relação com o dinheiro, independentemente da renda da pessoa – afinal, de nada adianta ganhar um salário alto e gastar mais do que ele alcança, fazendo parcelamentos sem avaliar as taxas de juros e o número de parcelas.

Com educação financeira, é possível economizar e aplicar valores seguindo metas, que podem ser ajustadas para diferentes objetivos, de acordo com cada momento da vida. É um processo para toda a vida: com dados e conceitos, constantemente atualizados e colocados em prática, é possível fazer escolhas bem informadas, de forma consistente, avaliando oportunidades e riscos.

GABRIEL NAVARRO DÁ O PASSO A PASSO PARA ALCANÇAR A LIBERDADE FINANCEIRA. CLIQUE AQUI E CADASTRE-SE GRATUITAMENTE

Seja um investidor independente

Como sair de uma situação de desconhecimento e alcançar a independência financeira, fazendo o dinheiro render e protegendo a família e o futuro? Com estudo. Informações disponíveis não faltam.

Livros, sites, páginas de redes sociais, cursos e seminários online e presenciais abordam o tema, incluindo o próprio Banco Central, a B3 e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). O próprio governo federal mantém uma Estratégia Nacional de Educação Financeira, voltado para os ensinos fundamental e médio.

Muitos desses programas são qualificados – e gratuitos. É o caso da masterclass Investidor Independente, que Gabriel Navarro lidera no dia 28 de julho, às 19h30. Para participar, baste se inscrever neste link.

A aula vai apresentar as principais estratégias, com materiais de estudo, táticas e comportamentos para que os alunos consigam transformar investimento em rotina, ganhar a independência e poder ter alta lucratividade, com baixos riscos da sua própria casa.

Navarro vai contribuir para os alunos aprenderem do básico ao avançado para investir de forma mais inteligente, correr menos riscos e aumentar seus lucros.

O aluno vai realizar seu primeiro investimento de maneira consciente e com riscos calculados, se tornando confortável para construir e organizar sua carteira de investimentos, tendo controle total das suas finanças.

QUERO ASSISTIR À MASTERCLASS GRATUITA INVESTIDOR INDEPENDENTE