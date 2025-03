App do Banco do Brasil enfrenta instabilidade na manhã desta sexta

O aplicativo do Banco do Brasil apresentou falhas na manhã desta sexta-feira, 21, afetando uma série de serviços digitais, como pagamentos e transações financeiras. A instabilidade foi confirmada pela instituição, que informou estar trabalhando para restaurar a normalidade no funcionamento de suas plataformas.

A interrupção gerou um pico de queixas em plataformas como o Downdetector, ferramenta especializada em monitorar a disponibilidade de serviços online. A partir das 9h43, o site registrou um aumento nas reclamações dos usuários, com o maior volume de notificações, com mais de 3 mil queixas às 10h30.

Confira o posicionamento do banco na íntegra: "O Banco do Brasil confirma intermitência em seus canais de atendimento e trabalha para o pleno restabelecimento dos serviços.".

Nas redes sociais, diversos clientes reportaram dificuldades para acessar o aplicativo, tanto em dispositivos móveis quanto na versão web. "Estamos enfrentando problemas de conexão, e nossa equipe está trabalhando para normalizar o serviço o mais breve possível", foi a mensagem enviada pelo Banco do Brasil aos usuários afetados.

Voce: a Banco do Brasil: “nao foi possível autorizar seu dispositivo va em um caixa eletrônico para liberalo” pic.twitter.com/6yi4h9hN6a — sAcolé de gala (@sieerabluee) March 21, 2025

não tava conseguindo entrar no banco do brasil logo vim no twitter e descobri que o problema não sou eu 🙏🏼 — Alopradinha (@jubi_af) March 21, 2025