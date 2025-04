Aposta de SC acerta na Mega-Sena e leva sozinha prêmio acumulado de R$ 52 milhões

Uma aposta feita em Concórdia, Santa Catarina, foi a única vencedora do concurso 2.854 da Mega-Sena, sorteado neste sábado, 19 de abril, em São Paulo. O sortudo ou sortuda levou sozinho o prêmio de R$ 52.035.653,48.

As dezenas sorteadas foram: 02 - 13 - 16 - 31 - 44 - 55.

Confira a divisão de prêmios:

6 acertos – 1 aposta vencedora: R$ 52.035.653,48

5 acertos – 101 apostas ganhadoras: R$ 48.304,31 cada

4 acertos – 7.246 apostas premiadas: R$ 961,85 cada

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para quinta-feira (24), com prêmio estimado em R$ 25 milhões.

Como participar

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), tanto nas casas lotéricas quanto no site da Caixa Econômica Federal. O acesso é possível por celular, computador ou outros dispositivos conectados.

Para jogar online, é necessário ter 18 anos ou mais, fazer um cadastro e informar os dados do cartão de crédito.

Chances de ganhar

As probabilidades variam conforme o tipo de aposta. Em uma aposta simples, com seis números e custo de R$ 5, a chance de ganhar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já quem opta pela aposta com 15 números – o máximo permitido, com valor de R$ 22.522,50 – tem probabilidade de 1 em 10.003 de levar o prêmio.