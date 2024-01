Aposentados e pensionistas terão reajuste de 3,71%; entenda o cálculo

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão reajuste em 2024. O cálculo acompanha o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) que registrou, no acumulado de 2023, alta de 3,71% segundo a divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 11.

Como os benefícios acima do piso nacional do INSS acompanham o INPC, o índice irá corrigir cerca de 12,8 milhões de auxílios, entre aposentadorias, pensões, auxílios-maternidade e auxílio-doença. De acordo com o INSS, quem recebe um salário mínimo corresponde a 26,1 milhões de pessoas.

Além do reajuste, o piso também sofreu alteração. Com o aumento do salário mínimo de 2024, o novo piso do INSS será de R$ 1.412, o equivalente a 8,4% acima do salário mínimo anterior de R$ 1.302.

O reajuste ainda não foi divulgado oficialmente, assim como a tabela com os novos valores, mas, em nota, o Ministério da Previdência Social informou à EXAME Invest que o anúncio oficial será publicado nos próximos dias em uma portaria conjunta com o Ministério da Fazenda, assim como a tabela.

Calendário do INSS 2024

Ao todo, 39 milhões de pessoas recebem algum auxílio do INSS, sendo que 5,6 milhões são benefícios assistenciais e 33,3 milhões são previdenciários, de acordo com a folha de pagamento de novembro. Em dezembro, o INSS divulgou o calendário de pagamento dos benefícios em 2024.

Até o dia 8 de janeiro, a instituição ainda pagava as parcelas de dezembro de 2023. A partir do dia 25, começa oficialmente o pagamento do ano de 2024 para quem recebe um salário mínimo. Já os segurados com renda acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro.

Como consultar o benefício do INSS 2024 pelo CPF?

É possível verificar o número do benefício do INSS de três formas:

Site do Meu INSS

Aplicativo Meu INSS

Telefone

Como consultar o benefício pelo site do Meu INSS

No site do INSS é possível consultar o número do benefício e o extrato de pagamentos. Veja o passo a passo:

Acesse o Meu INSS;

Clique em “Entrar com gov.br”;

Informe seu CPF e senha do Meu INSS para fazer login (caso não tenha cadastro será necessário realizar);

Na tela inicial aparecerá o do benefício do número.

Consulta do número do benefício pelo app Meu INSS

Outra forma de consultar o número do INSS é no aplicativo Meu INSS (disponível para Android e IOS). Também é possível agendar serviços como perícias médicas e solicitação de benefícios. Veja o passo a passo:

Abra o aplicativo e clique em “Entrar com gov.br”;

Informe seu CPF e senha para fazer login (caso não tenha cadastro será necessário realizar);

Na tela inicial aparecerá o número do benefício.

Como descobrir o número do benefício do INSS pelo telefone?

Uma das formas para consultar o número do benefício é ligar na central de atendimento do INSS pelo telefone 135. O serviço está disponível de segunda a sábado das 7h às 22h (horário de Brasília). Será apenas necessário informar o número do CPF.

Como saber se meu benefício do INSS 2024 foi aprovado?

Para consultar o recurso no INSS não é necessário comparecer presencialmente em nenhuma agência. Para isso, basta acessar o aplicativo "Meu INSS" com os mesmos dados de login e senha cadastrados no momento da solicitação do requerimento e procurar pela opção “Consultar Pedidos”.

Você também pode consultar o status do seu requerimento e esclarecer dúvidas sobre o processo pelo telefone 135, que está disponível de segunda à sábado das 7 às 22 horas. Para utilizar esse e outros canais de atendimento , tenha em mãos documentos pessoais, como CPF, para facilitar a identificação.

De toda forma, para todos esses requerimentos, é fundamental seguir as orientações especificadas no INSS e estar atento às possíveis mudanças na legislação ou nos procedimentos do Instituto.