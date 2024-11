Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber hoje; veja calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar hoje, nesta segunda-feira, a folha de novembro a aposentados e pensionistas. Também será pago, em cota única, o 13° salário de segurados que se aposentaram a partir de junho deste ano. Os depósitos serão feitos até o dia 6 de dezembro. As duas parcelas do 13º salário da maioria dos aposentados e pensionistas já foram pagas.

O cronograma de pagamento do INSS prioriza aqueles que recebem até um salário mínimo. Estes recebem entre os últimos cinco dias úteis do mês vigente e os cinco primeiros do mês subsequente.

Em seguida, o instituto processa os pagamentos para aqueles com benefícios de valores mais altos, acima do piso nacional. Esse grupo recebem nos cinco primeiros dias do mês seguinte.

O calendário do INSS 2024 leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Calendário do INSS de novembro de 2024

Para quem ganha até um salário mínimo

Cartão de benefício de final 1: recebe em 25 de novembro (segunda-feira)

recebe em 25 de novembro (segunda-feira) Final 2: 26 de novembro (terça-feira)

26 de novembro (terça-feira) Final 3: 27 de novembro (quarta-feira)

27 de novembro (quarta-feira) Final 4: 38 de novembro (quinta-feira)

38 de novembro (quinta-feira) Final 5: 29 de novembro (sexta-feira)

29 de novembro (sexta-feira) Final 6: 2 de novembro (segunda-feira)

2 de novembro (segunda-feira) Final 7: 3 de novembro (terça-feira)

3 de novembro (terça-feira) Final 8: 4 de novembro (quarta-feira)

4 de novembro (quarta-feira) Final 9: 5 de novembro (quinta-feira)

5 de novembro (quinta-feira) Final 0: 6 de novembro (sexta-feira)

Para quem recebe acima de um salário mínimo

Cartão de benefício de finais 1 e 6: recebem em 2 de dezembro (segunda-feira)

recebem em 2 de dezembro (segunda-feira) Finais 2 e 7: 3 de dezembro (terça-feira)

3 de dezembro (terça-feira) Finais 3 e 8: 4 de dezembro (quarta-feira)

4 de dezembro (quarta-feira) Finais 4 e 9: 5 de dezembro (quinta-feira)

5 de dezembro (quinta-feira) Finais 5 e 0: 6 de dezembro (sexta-feira)

Segundo o INSS, o décimo terceiro do INSS será pago em novembro a 2,016 milhões de pessoas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que obtiveram seus benefícios a partir de junho deste ano.

O abono anual também será pago aos beneficiários de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, aposentados, pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-maternidade implantados a partir de junho.

No caso de beneficiários que têm fim de auxílio programado para antes de 31 de dezembro de 2024, será pago o valor proporcional do abono anual.

Como consultar o extrato

A consulta ao extrato de pagamento pode ser feita tanto pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, quanto pelo site gov.br/meuinss.

Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do 13º salário pelo telefone 135. Nesse caso, é necessário informar o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Quem não recebe o décimo terceiro do INSS?