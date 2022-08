Após três reduções, preço médio da gasolina recuou 8% em todo o país

Após a última redução nas refinarias, o preço da gasolina cai 0,47% nas bombas e registra a média de R$ 5,72. É o que aponta o levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), referente à análise após a última redução para a gasolina anunciada no dia 15 de agosto. O IPTL apurou que, desde as últimas três reduções, houve um recuo médio acumulado de 7,99% no preço do combustível.

Segundo o último levantamento da Ticket Log, quando comparado os três últimos reajustes anunciados e o impacto de cada um no preço médio da gasolina comercializada nos postos de abastecimento do País, logo nos primeiros dias após o anúncio, é possível identificar que a redução mais expressiva foi a de 19 de julho, em que o recuo chegou a 0,92%, somado à isenção do ICMS que ainda estava sendo replicada nas bombas. Já sobre as reduções de 28 de julho e de 15 de agosto, o reflexo no preço médio foi muito parecido nos primeiros dias, de 0,43% e 0,47%, respectivamente.

No comparativo com o fechamento da primeira quinzena de agosto, período em que fechou a R$ 5,88, o combustível já está 2,72% mais barato. Já em relação ao fechamento de julho, em que o preço estava R$ 6,50, o recuo chegou a 12%. “É preciso aguardar o comportamento dos preços nos próximos dias, mas o mais provável é que o preço médio da gasolina continue apresentando queda”, explicou Douglas Pina, diretor-geral de mainstream da divisão de frota e mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.