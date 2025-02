Aplicativo do Bradesco tem instabilidade nesta quinta-feira, 20

Na manhã desta quinta-feira, 20, clientes do Bradesco enfrentaram dificuldades para acessar o aplicativo e site do banco. Usuários relataram instabilidade, com um pico de 1.146 reclamações registradas no Downdetector por volta das 9h. Os problemas mais frequentes envolveram o Bradesco Net Empresa e o Aplicativo Bradesco Net Empresa, plataformas voltadas para contas de pessoa jurídica.

Relatos de clientes nas redes sociais

Nas redes sociais, como o X (antigo Twitter), clientes reclamaram sobre as dificuldades de acesso, especialmente no Bradesco Net Empresa. Termos como "Bradesco com problemas hoje" e "site do Bradesco está fora do ar" tiveram um aumento repentino nas buscas do Google, evidenciando a dimensão do problema.

Além disso, alguns usuários relataram mensagens de erro como "Exceção de hibernate genérica" e "Problemas de conexão com a base de dados". A falha ocorreu em um dia crítico para muitas empresas, que realizam o pagamento antecipado dos salários de seus funcionários.