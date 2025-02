Apesar de diminuir de quantidade, tentativas de fraude estão cada vez mais caras; veja valores

As compras virtuais no mês de janeiro registraram 157,4 mil tentativas de fraude. O prejuízo disso, de R$ 211,6 milhões, no entanto, é 14% menor em comparação com o mesmo período em 2024. Já o valor médio do cada pedido fraudulento foi de R$ 1.300, aumento de 29,21% na comparação com o ano passado. Os dados são da ClearSale, companhia de inteligência de dados e soluções antifraude.

O estudo analisou pelo menos 14,5 milhões de compras durante todo o mês de janeiro. Desse total, o percentual de fraude foi de 1,35% — valor próximo ao registrado em 2024, que foi de 1,54%.

A categoria de games foi a com maior tentativas de fraude no mês, com 5,4%. É a segunda vez que a categoria aparece em primeiro lugar como a mais visada por fraudadores no início do ano. Em seguida ficaram os setores de celulares, com 5,3%, de informática, com 3,7%, de acessórios eletrônicos, com 5,3%, e de eletrodomésticos, com 3%.

Para o levantamento, a ClearSale considerou apenas pagamentos via cartão de crédito no setor de e-commerce. São consideradas tentativas de fraude todas as transações classificadas como suspeitas ou confirmadas.