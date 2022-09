ANS suspende a comercialização de 70 planos de saúde nesta sexta-feira; veja lista

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu a partir desta sexta-feira, 30 de setembro, a comercialização de 70 planos de saúde de 13 operadoras devido ao número das reclamações efetuadas no segundo trimestre. No total, foram 37.936 reclamações analisadas entre abril e junho deste ano.

De acordo com a ANS, com a suspensão 1.664.068 beneficiários foram protegidos. Dessa maneira, os planos são poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento.

A ANS ressalta para que o consumidor não contrate os planos de saúde listados abaixo:

FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA

UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO

UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM

NOVO UNIVIDA I - ENFERM

UNIVIDA INDIVIDUAL FAMILIAR AM - ENFER

UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

NACIONAL ADESAO POS - ENF

AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA RONDÔNIA S/A.

ESSENCIAL PLUS V P

ESSENCIAL V

MASTER V P

ESSENCIAL III - P ADESÃO

UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMPRESARIAL PP ESPECIAL COM CO-PARTICIPAÇÃO

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

Amil Blue IV Nacional PJ QP

STAR - PME

Dental 200 Nac PJCE Doc R

Amil 200 QC Gr. Munic. BR R PJCE

Amil 700 QP Nacional R PJCA

Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE

Amil 400 QC Nacional R Copart PJCA

Amil 400 QC Nacional R PJCA

Amil 400 QP Nacional R PJCA

Amil 400 QC Nacional R PJCE

Amil 500 QP Nacional R PJCE

Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP PJCE a

Amil 200 QC Gr. Munic. RM RJ PJCE a

Amil 200 QC Gr. Munic. RM SP PJCE a

Medial 400 Nac QP PJCE Copart R a

NEXT (Amil Fácil 50) Mun São Paulo QC PJCA

NEXT Mun São Paulo QC PJCE

NEXT PLUS RM RJ QC PJCE

Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJ

Amil Fácil 50 QC SP Plus BX Jundiaí GM PJ

Amil Fácil 50 QC RJ GM2 PJ

Amil Fácil S60 QC SP GM PJ

Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM PJ

Amil Fácil S60 QC RJ GM PJ

Amil Fácil S60 QC RJ GM Copart PJ

Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE GM Copart PJ

Amil S380 QC Nac R PJ

Amil S380 QC Nac R Copart PJ

Amil S380 QP Nac R PJ

Amil S450 QP Nac R PJ

Amil S450 QP Nac R Copart PJ

Amil S750 QP Nac R Copart PJ

Amil Fácil S60 QC RJ GM PJA

Amil S380 QP Nac R PJA

Amil S380 QC Nac R PJA

Amil Fácil S60 QC SP GM PJA

Amil Fácil S40 QC SP GM Copart PJ

Amil Fácil S40 QC SP GM PJ

Amil Fácil S40 QC GRU Região GM PJ

Amil Fácil S40 QC RJ GM PJ

Amil CO430 QP Nac Copart PJ

Amil One S1500 QP Nac R PJ

Amil E85 QC SP RJ DF GO GM Copart PJ

Amil Fácil S60 QC SP Mais GM PJ

Dental E80 Nac R PF

UNIHOSP SAÚDE LTDA

Executivo 700 Senior Enfermaria

SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

RUBI

ORION

ESMERALDA

ESSENCIAL

SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE EMPRESAS - SOCIEDADE SIMPLES

SAUDE CLASSICO II

BIOVIDA SAÚDE LTDA.

BV-SÊNIOR/Enf/SP

BV-PF/Fam/Enf/SP/ABC

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA

Agile Standart IF

SELECTION CA 200 Standard

ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Santa Casa Saúde-C/Franquia-Mod.Especial-RG

Santa Casa Saúde-S/Franquia-Mod.Especial-RR

HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA

PLANSAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL SEM CO-PARTICIPAÇÃO

SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.