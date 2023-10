ANS incorpora dois tratamentos para câncer na lista de procedimentos obrigatórios

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou a incorporação ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de medicamento para tratar melanoma (câncer de pele) e câncer de endométrio. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde é a lista de coberturas obrigatórias pelas operadoras de planos de saúde a todos os seus beneficiários.

A inclusão dos medicamentos foi aprovada em reunião realizada na última semana. As tecnologias terão a sua cobertura obrigatória com a vigência de Resolução Normativa a partir do dia 1º de novembro, quando passarão a constar do Rol, de acordo com suas diretrizes de utilização. Veja os medicamentos obrigatórios:

Encorafenibe, em combinação com Binimetinibe, para o tratamento de pacientes adultos com melanoma irressecável ou metastático; e

Lenvatinibe, em combinação com Pembrolizumabe, para tratamento de pacientes adultas com câncer endometrial avançado.

As propostas de incorporação dessas tecnologias ao Rol foram submetidas diretamente à ANS, tendo passado pela 18ª Reunião Técnica da Cosaúde, realizada em julho, e pela Consulta Pública 114, bem como por criteriosa análise técnica, que utiliza metodologia de avaliação de tecnologias em saúde (ATS), à semelhança de países como Inglaterra, Canadá, Austrália e Alemanha.