Alerta: se você comete este erro financeiro, pode estar perdendo dinheiro

A educação financeira ainda é um grande desafio no Brasil. Devido à falta de conhecimento e despreparo para lidar com as finanças, o dinheiro é a maior angústia da vida de 74% dos brasileiros, segundo uma pesquisa da fintech Onze.

Não é à toa que um percentual de pessoas bem parecido com esse esteja cometendo um erro financeiro grave, que pode gerar dívidas pesadas.

De acordo com um levantamento do Banco Central e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 70% das pessoas gastam todo ou mais dinheiro do que ganham.

Isso representa 150 milhões de brasileiros que não têm controle sobre a própria vida financeira e podem estar a um passo de entrar no vermelho.

Essa informação por si só já é assustadora. Mas fica ainda mais grave quando mais um outro dado é levado em conta: quase metade dos brasileiros não faz controle algum do próprio orçamento.

Ou seja, uma parcela grande dessas pessoas que têm gastos iguais ou superiores à renda não faz ideia de que está nessa situação e acaba sempre se enrolando para pagar as contas.

A pior parte é que se você não sabe quais são suas despesas todos os meses, pode ser um dos brasileiros que cometem este erro.

Embora isso seja preocupante, não é hora de se desesperar. 2023 está só começando e é o momento perfeito para dar uma virada de chave na sua vida financeira.

Mas se você continuar vivendo no escuro, sem organizar suas finanças, pode acabar destruindo seu patrimônio.

Você nunca vai turbinar seu patrimônio se continuar cometendo este erro

A verdade é essa: nem você e nem nenhum outro brasileiro nunca vão ganhar dinheiro se gastarem tudo ou mais do que ganham.

Não importa se recebe um salário-mínimo ou R$ 20 mil por mês, se continuar cometendo este mesmo erro que 150 milhões de brasileiros, jamais vai enriquecer. Veja:

Imagine uma pessoa com salário de R$ 1.320, o salário-mínimo deste ano. Se ela poupasse R$ 100 todos os meses – equivalente a menos de 10% da renda –, por 10 anos com a taxa Selic atual, ao final do período acumularia mais de R$ 24 mil.

Enquanto isso, outro trabalhador com renda mensal de R$ 20 mil, 15 vezes o salário-mínimo, gasta todo o salário e não sobra nem um centavo para poupar. Além de não ter um aumento do patrimônio, ele ainda verá seu dinheiro sendo dilacerado pelos efeitos da inflação ao longo do tempo.

Portanto, não ter um controle das finanças pode ter consequências muito mais graves do que parecem. A desorganização pode custar milhares de reais para o seu patrimônio e ser um verdadeiro vilão na busca pela liberdade financeira.

O principal motivo para uma quantidade tão alta de pessoas com este problema é a falta de conhecimento. A fintech de educação financeira Leve realizou um estudo que mostra que 52% dos brasileiros não se organizam por não saberem por onde começar.

Foi pensando nisso que a corretora Empiricus Investimentos decidiu liberar 7 aulas gratuitas de um curso que ensina desde o básico do controle financeiro até como montar uma carteira de investimentos para fazer o dinheiro trabalhar por você.

Nestas aulas, qualquer pessoa pode aprender como organizar as despesas e parar de cometer um dos erros mais graves das finanças pessoais.

VOCÊ GASTA MAIS DO QUE GANHA? VEJA COMO RESOLVER ESSE PROBLEMA

Tenha um panorama geral da sua vida financeira

De nada adianta querer aumentar o patrimônio se nem mesmo sabe quanto de dinheiro disponível você tem ao final de cada mês. Ou se ao menos sobra alguma quantia.

Por isso, antes de pensar em tomar qualquer decisão, escolher um investimento ou sonhar com um patrimônio milionário, a primeira coisa a ser feita é um raio X da vida financeira.

Só assim você terá um panorama geral do seu dinheiro e saberá por onde começar. Afinal, para cada realidade, há abordagens diferentes do que fazer – e as 7 aulas disponibilizadas pela corretora ensinam como agir de acordo com cada uma.

Ou seja: caso você esteja no vermelho, o curso ensina como se livrar das dívidas, enquanto se estiver com as contas apertadas, verá alternativas para aumentar a renda. Por último, se a sua realidade já for de gastos bem menores que os ganhos, aprenderá como turbinar seu dinheiro.

É por isso que você precisa saber exatamente em qual estágio financeiro está. Assim, pode aprender o que tem que ser feito para buscar a liberdade financeira dentro da sua realidade.

E a boa notícia é que você pode dar esse primeiro passo e começar a controlar sua vida financeira agora mesmo. Nas aulas gratuitas, qualquer aluno terá acesso a uma planilha de organização financeira sem pagar nem um centavo.

O material tem o modelo para você preencher seus ganhos e despesas e ter um panorama geral da sua vida financeira. Ter isso em mente é indispensável para quem quer ganhar dinheiro em 2023.

Na planilha, você vai saber como estão suas finanças e o que pode melhorar para ficar cada vez mais perto da independência financeira.

Você só precisa clicar neste link para começar a sua trajetória em busca de dar adeus para os gastos acima dos ganhos e boas-vindas para a sua construção de patrimônio.

DESCUBRA SE VOCÊ GASTA MAIS DO QUE GANHA NESTA PLANILHA GRATUITA

Esta deve ser sua primeira prioridade: comece a controlar suas contas agora

Organizar a vida financeira é a etapa nº 0 para quem estiver interessado em “turbinar” o patrimônio recebendo juros ao invés de correr o risco de contrair dívidas.

E com a planilha gratuita disponibilizada no curso, fazer o controle das finanças não será um bicho de sete cabeças.

A combinação das aulas e do controle financeiro criará a base necessária para quem quer ganhar dinheiro em 2023 e deixar de cometer erros que podem comprometer a vida financeira.

Estas 7 aulas fazem parte do curso Jornada da Liberdade Financeira, criado pela Empiricus Research.

Elas foram disponibilizadas, inicialmente, apenas para os alunos pagantes do curso, mas graças a uma cortesia da Empiricus Investimentos, qualquer interessado em turbinar o patrimônio pode acessar de graça.

Além do conteúdo das aulas, você também receberá os materiais de apoio do curso, como a planilha de organização financeira e um e-book de investimentos que ensina desde o básico até as classes de ativos mais avançadas.

Nem um centavo será cobrado para ganhar esses materiais. E você não precisa abrir conta em lugar nenhum ou virar cliente da empresa. É uma cortesia que foi liberada para qualquer brasileiro interessado em começar a jornada rumo à liberdade financeira agora mesmo:

ACESSO GRATUITO: DESCUBRA SE VOCÊ GASTA MAIS DO QUE GANHA E BUSQUE TURBINAR SUA VIDA FINANCEIRA

