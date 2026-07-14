Alerta de desconto: como monitorar preços de passagens aéreas e economizar com viagens

Quem ainda não comprou as passagens para as férias e busca economizar pode contar com uma série de plataformas que monitoram preços e ajudam a encontrar tarifas mais baixas. Ferramentas de comparação de voos, alertas de preço e calendários com datas flexíveis permitem acompanhar a variação das passagens e identificar oportunidades que passariam despercebidas em uma busca convencional.

Especialistas ouvidos pela EXAME afirmam que, embora nenhuma plataforma garanta o menor preço, combinar diferentes ferramentas e manter flexibilidade nas datas aumenta significativamente as chances de gastar menos.

Plataformas permitem comparar preços em um só lugar

Entre as principais opções disponíveis estão Google Flights, Skyscanner, Kayak, Decolar e Passagens Promo. Essas plataformas reúnem ofertas de diferentes companhias aéreas e agências de viagem, facilitando a comparação entre preços, horários e rotas.

Para, Heber Bobeck, consultor financeiro e sócio da Mhydas Planejamento Financeiro, o principal benefício dessas ferramentas é reduzir o tempo de pesquisa e ampliar a visão do consumidor sobre as opções disponíveis.

"Ferramentas de comparação de preços são grandes aliadas para quem precisa viajar e busca reduzir o impacto no orçamento. O consumidor consegue visualizar tarifas de diferentes companhias em um único ambiente e identificar as opções mais vantajosas."

Apesar da praticidade, os especialistas recomendam que, após encontrar uma boa tarifa, o viajante também consulte diretamente o site da companhia aérea. "Em alguns casos, promoções são disponibilizadas primeiro nos canais oficiais ou apresentam condições diferentes das encontradas em buscadores", diz Carol Stange. educadora financeira.

Alerta de preços e datas flexíveis fazem diferença

Entre os recursos mais úteis das plataformas está o alerta de preços. A funcionalidade permite cadastrar uma rota e receber notificações sempre que a passagem sofrer alterações de valor.

Outra ferramenta bastante utilizada é o calendário de datas flexíveis, que mostra quais dias apresentam as menores tarifas para o mesmo destino.

"Os recursos mais úteis são os alertas de preços, que avisam quando há redução nas tarifas, os calendários com datas flexíveis e a comparação entre aeroportos próximos", afirma Stange.

Ela destaca que pequenas mudanças podem representar uma economia significativa, especialmente para quem não está preso a um cronograma rígido.

Vale a pena pesquisar aeroportos alternativos

Outro recurso disponível em muitas plataformas é a busca por aeroportos próximos ao destino escolhido.

Em alguns casos, desembarcar em uma cidade vizinha e completar o trajeto de carro, ônibus ou transfer pode resultar em uma redução importante no custo total da viagem.

Stange cita como exemplo voar para Viracopos, em Campinas, em vez de Congonhas, em São Paulo. Dependendo da tarifa encontrada, mesmo considerando o deslocamento terrestre, a economia pode compensar.

Além do aeroporto, também vale avaliar destinos alternativos. Em datas de grande procura, cidades vizinhas ou menos concorridas costumam apresentar passagens e hospedagens mais baratas.

Horário do voo também influencia no preço

Nem sempre a diferença está apenas no dia da viagem. Os especialistas afirmam que voos em horários menos procurados, como madrugadas ou muito cedo pela manhã, tendem a apresentar tarifas mais competitivas.

Da mesma forma, viajar em dias úteis — especialmente entre terça e quinta-feira — costuma ser mais barato do que embarcar às sextas-feiras ou aos domingos, quando a procura é maior. Segundo Stange, apenas alterar o dia do embarque pode reduzir o custo da passagem em até 40%.

Milhas podem ajudar — desde que haja planejamento

Além das plataformas de busca, os programas de fidelidade também podem representar uma boa oportunidade para reduzir o custo das férias.

De acordo com Bobeck, quem já acumulou pontos no cartão de crédito ou em programas de milhagem pode emitir passagens por um valor bastante inferior ao cobrado em dinheiro — e, em alguns casos, até viajar utilizando apenas os pontos.

No entanto, ele faz um alerta para que o consumidor utilize esse benefício de forma estratégica. "É importante acompanhar a validade dos pontos e evitar o acúmulo sem planejamento. Muitos consumidores acabam perdendo milhas por vencimento antes de utilizá-las."

Não olhe apenas para o preço da passagem

Encontrar o menor valor anunciado nem sempre significa fazer o melhor negócio. Segundo Bobeck, o consumidor deve comparar o custo total da viagem, incluindo despesas adicionais que podem aparecer durante a compra.

Bagagem despachada, marcação de assentos, taxas administrativas e outros serviços cobrados separadamente podem elevar significativamente o preço final da passagem.

Para os especialistas, a tecnologia facilita a busca, mas ela não substitui uma pesquisa cuidadosa. Comparar plataformas, monitorar preços por alguns dias e manter flexibilidade continuam sendo as estratégias mais eficientes para economizar nas viagens de férias.