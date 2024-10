Air fryer: saiba quais marcas foram tiradas do mercado por superaquecimento

As fritadeiras elétricas, mais conhecidas como air-fryer, estão sob vigilância nos Estados Unidos e em outros países ao redor do mundo. Numa medida que gerou preocupação generalizada entre os consumidores, cerca 300 mil unidades foram recolhidas devido ao superaquecimento e aos riscos de incêndio recentemente.

A partir do relato de vários consumidores sobre problemas com suas fritadeiras de ar comprimido, a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos (CPSC) emitiu um alerta sobre modelos que apresentaram erros de fabricação. As marcas mais afetadas foram Insignia e Magic Chef, que podem colocar em risco a segurança dos usuários, causando queimaduras e, nos casos mais graves, incêndios.

No caso da marca Insignia, foram recolhidas mais de 280 mil unidades dos modelos NS-AF34D2, NS-AF5DSS2, NS-AF5MSS2, NS-AF8DBD2, NS-AF10DBK2 e NS-AF10DSS . Estes modelos ultrapassaram os limites de segurança estabelecidos em termos de temperatura, comprometendo gravemente o funcionamento e representando um risco significativo para a segurança residencial.

Já a marca Magic Chef fez recall de 11.750 unidades devido a problemas semelhantes de superaquecimento e componentes defeituosos que podem quebrar durante o uso. Esses problemas levaram ao recall massivo desses aparelhos para evitar possíveis incidentes.

Medidas preventivas

Para evitar incidentes futuros, é fundamental que os consumidores sigam as recomendações para uso e manutenção segura das fritadeiras de ar comprimido.